НОВОСТИ

Вьетнам примет чемпионат Юго-Восточной Азии по фехтованию среди взрослых в 2026 году

Федерация фехтования Юго-Восточной Азии объявила, что чемпионат среди взрослых состоится в октябре 2026 года в северной провинции Куангнинь.

 

На 33-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 33) в Таиланде сборная Вьетнама выступила во всех дисциплинах и завоевала в общей сложности 10 медалей: три золотые, две серебряные и пять бронзовых. (Иллюстративное фото: ВИА)

Этот турнир считается одним из самых заметных международных событий года для вьетнамских фехтовальщиков, поскольку он знаменует возвращение Вьетнама к проведению международных соревнований по фехтованию после нескольких лет перерыва. В последний раз вьетнамские фехтовальщики выступали на международном старте на домашней арене в рамках 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), прошедших в Ханое в 2022 году.

Предыдущий чемпионат Федерации фехтования Юго-Восточной Азии среди взрослых состоялся в 2024 году. В 2025 году, в связи с организацией 33-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 33), федерация провела только чемпионат Федерации фехтования Юго-Восточной Азии среди юниоров 2025 года.

На 33-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 33) в Таиланде в соревнованиях по фехтованию приняли участие пять стран: Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Филиппины и Малайзия. Сборная Вьетнама выступила во всех дисциплинах и завоевала в общей сложности 10 медалей, в том числе три золотые, две серебряные и пять бронзовых. Золотые награды были выиграны в мужской индивидуальной шпаге, мужской индивидуальной сабле и мужских командных соревнованиях по сабле.

Ожидается, что в программу чемпионата 2026 года оргкомитет включит все виды соревнований по сабле, рапире и шпаге среди мужчин и женщин.

ИЖВ/ВИА

