Вьетнам примет форум по туризму Меконга в октябре

С 9 по 14 октября во Вьетнаме планируется провести Форум по туризму Меконга 2022 года на тему «Восстановление туризма, восстановление с устойчивостью», первую личную встречу шести направлений субрегиона Большого Меконга (GMS) с начала пандемии в 2019 году.

Форум GMS, объединяющий лидеров и экспертов в области туризма из государственного и частного секторов, призван сосредоточить внимание на региональных усилиях и межсекторальном сотрудничестве для стимулирования реальных действий по восстановлению более устойчивой, инклюзивной и устойчивой индустрии туризма.

Будут обсуждаться тенденции, влияющие на восстановление сектора, а докладчики, помимо прочего, будут касаться восстановления после пандемии, цифровой трансформации, локализации цепочки поставок и бизнес-модели социального предприятия.

На мероприятии также будет представлена выставка «зеленого» туризма во Вьетнаме и других странах GMS. Ожидается, что он продемонстрирует ответственные туристические продукты и услуги, предложит посетителям практический опыт, чтобы узнать о местных культурах, и свяжет стороны, участвующие в индустрии туризма.

Форум, впервые проведенный в 1996 году, представляет собой ежегодное мероприятие по развитию туризма и сотрудничеству в GMS, в которую входят Камбоджа, Китай, Лаос, Мьянма, Таиланд и Вьетнам.