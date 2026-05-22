НОВОСТИ

Вьетнам примет участие и внесёт активный вклад в успех юбилейного саммита АСЕАН–Россия

21 мая состоялась расширенная неофициальная онлайн-консультация министров иностранных дел АСЕАН по подготовке юбилейного саммита АСЕАН–Россия под председательством министра иностранных дел Филиппин Тереса П. Ласаро, представляющей страну-председателя АСЕАН в 2026 году. Делегацию Вьетнама на встрече возглавил член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг.
  Член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг выступает на заседании. Фото: ВИА  
Министры иностранных дел стран АСЕАН отметили значение и важность юбилейного саммита, посвящённого 35-летию отношений АСЕАН–Россия, который планируется провести 17–18 июня 2026 года в Казани, Российская Федерация. Они подтвердили политическую приверженность, стратегическую направленность и стремление придать новый импульс стратегическому партнёрству АСЕАН–Россия и углублённому сотрудничеству в предстоящий период.

Министры подтвердили готовность АСЕАН тесно координировать действия с Россией для обеспечения успешного проведения саммита, тем самым укрепляя центральную роль АСЕАН и поддерживая баланс в отношениях Ассоциации с партнёрами, особенно в условиях нынешней нестабильности в мире и регионе.

В ходе встречи министры также обменялись оценками последних событий в Мьянме и подтвердили, что Консенсус из пяти пунктов продолжает оставаться основным руководящим механизмом участия и поддержки со стороны АСЕАН в продвижении диалога, примирения, мира и долгосрочной стабильности, содействии решению гуманитарных вопросов, развитию и восстановлению экономики Мьянмы, а также укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе и строительству Сообщества АСЕАН. Вместе с тем министры отметили, что в свете последних событий и в духе сообщества АСЕАН должна действовать более активно и инициативно.

Выступая на встрече, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг высоко оценил координацию и подготовительную работу государств-членов АСЕАН и России к юбилейному саммиту АСЕАН–Россия 17–18 июня 2026 года. Министр подтвердил, что Вьетнам примет участие и внесёт активный вклад в успех саммита.

Ле Хоай Чунг также отметил поддержку многими странами продолжения активного, конструктивного и всеобъемлющего взаимодействия АСЕАН с Мьянмой на основе Консенсуса из пяти пунктов, включая различные формы диалога в рамках юбилейного саммита АСЕАН–Россия, с целью укрепления центральной роли АСЕАН и содействия национальному примирению, миру, стабильности и развитию Мьянмы и всего региона.

ИЖВ/ВИА

Церемония встречи генерала армии Фан Ван Зянга в России

21 мая в штаб-квартире Министерства обороны России министр обороны Андрей Белоусов провёл церемонию встречи генерала армии Фан Ван Зянга, члена Политбюро, заместителя Премьер-министра, Министра национальной обороны и высокопоставленной делегации Министерства национальной обороны Вьетнама, находящихся с официальным визитом в Российскую Федерацию и совместно председательствующих на втором раунде консультаций в морской сфере.
