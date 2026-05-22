НОВОСТИ
Вьетнам примет участие и внесёт активный вклад в успех юбилейного саммита АСЕАН–Россия
Министры подтвердили готовность АСЕАН тесно координировать действия с Россией для обеспечения успешного проведения саммита, тем самым укрепляя центральную роль АСЕАН и поддерживая баланс в отношениях Ассоциации с партнёрами, особенно в условиях нынешней нестабильности в мире и регионе.
В ходе встречи министры также обменялись оценками последних событий в Мьянме и подтвердили, что Консенсус из пяти пунктов продолжает оставаться основным руководящим механизмом участия и поддержки со стороны АСЕАН в продвижении диалога, примирения, мира и долгосрочной стабильности, содействии решению гуманитарных вопросов, развитию и восстановлению экономики Мьянмы, а также укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе и строительству Сообщества АСЕАН. Вместе с тем министры отметили, что в свете последних событий и в духе сообщества АСЕАН должна действовать более активно и инициативно.
Выступая на встрече, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг высоко оценил координацию и подготовительную работу государств-членов АСЕАН и России к юбилейному саммиту АСЕАН–Россия 17–18 июня 2026 года. Министр подтвердил, что Вьетнам примет участие и внесёт активный вклад в успех саммита.
Ле Хоай Чунг также отметил поддержку многими странами продолжения активного, конструктивного и всеобъемлющего взаимодействия АСЕАН с Мьянмой на основе Консенсуса из пяти пунктов, включая различные формы диалога в рамках юбилейного саммита АСЕАН–Россия, с целью укрепления центральной роли АСЕАН и содействия национальному примирению, миру, стабильности и развитию Мьянмы и всего региона.