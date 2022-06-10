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Вьетнам примет участие в 19-м Диалоге Шангри-Ла

Министр обороны генерал Фан Ван Жанг возглавляет вьетнамскую делегацию на 19-м Диалоге Шангри-Ла, который пройдет 10-12 июня в Сингапуре.
  Отель Шангри-Ла в Сингапуре, где происходит диалог. Фото: Reuters  

Министр обороны генерал Фан Ван Жанг возглавляет вьетнамскую делегацию на 19-м Диалоге Шангри-Ла, который пройдет 10-12 июня в Сингапуре.

Присутствие вьетнамской делегации на мероприятии подтверждает активную и инициативную роль, а также высокую ответственность страны в региональных и международных вопросах, демонстрирующую ее добрую волю к укреплению дружбы и сотрудничества, обмену опытом со странами в решении общих вызовов безопасности.

Ожидается выступление генерала Жанга на диалоге, в кулуарах которого он проведет двусторонние встречи с рядом руководителей министерств обороны и армий других стран для обсуждения мер по активизации оборонных связей.

В этом году диалог будет сосредоточен на основных темах следующих шагов стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе, управлении геополитической конкуренцией в многополярном регионе, развитии новых форм сотрудничества в области безопасности, военной модернизации и новых оборонных возможностях, а также изменении климата, «зеленой» обороне и др.


ВИА

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