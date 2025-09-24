Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам примет Международный фестиваль кукольного театра 2025 года в провинции Куангнинь

В ноябре на фестивале в провинции Куангнинь соберутся труппы со всего мира, чтобы отпраздновать и помочь распространению искусства кукольного театра, а также содействовать международному культурному обмену.

Министерство культуры, спорта и туризма утвердило предложение о проведении Международного фестиваля кукольного искусства 2025 года. Департамент исполнительских искусств министерства будет руководить фестивалем и координировать его организацию совместно с соответствующими подразделениями.

На этом мероприятии вьетнамские артисты получат возможность представить миру традиционное искусство страны и нематериальное культурное наследие - театр водных кукол.

Артисты также получат возможность обогатить свой творческий опыт и познакомиться с другими формами кукольного искусства со всего мира, что будет способствовать обогащению культурной жизни страны.

Местные органы управления культурой также смогут объективно оценить современное состояние кукольного искусства как внутри страны, так и за её пределами, что внесёт вклад в разработку долгосрочной стратегии его сохранения и развития, а также в продвижение вьетнамского кукольного искусства на национальном и международном уровнях.

Кроме того, фестиваль поможет укрепить репутацию Вьетнама как страны с прекрасными природными пейзажами, гостеприимным народом, богатым культурным наследием и героической историей, поддерживая образ нации как безопасного и привлекательного направления для путешествий.

Куангнинь, где находится знаменитый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - бухта Халонг, станет идеальной площадкой для проведения международных кукольных представлений.

В мероприятии примут участие около 12 - 15 зарубежных трупп, при этом организаторы приветствуют широкий спектр жанров, включая водные куклы, тростевых кукол, перчаточных кукол, теневой театр и кукол-масок.

Программы, спектакли и представления, уже получившие награды на предыдущих фестивалях во Вьетнаме, не будут допущены к регистрации на мероприятие, чтобы обеспечить новизну, креативность и справедливость.

Для отечественных трупп участвующие работы должны обладать высоким художественным качеством, а для зарубежных коллективов - иметь ярко выраженную национальную культурную идентичность и выдающуюся художественную ценность.

Крайний срок подачи заявок - 25 октября.

ВИА/ИЖВ

