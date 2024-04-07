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Вьетнам прилагает усилия, чтобы обратить вспять тенденцию сокращения биоразнообразия
Однако эксперты Всемирного фонда дикой природы во Вьетнаме (WWF Vietnam) предупредили, что биоразнообразие Вьетнама деградирует.
Фам Минь Тхао, директор по развитию программ WWF Вьетнама, отметила, что деградация природных экосистем сильно влияет на цепочки поставок продовольствия, энергии, инфраструктуры и транспорта, а также на жизнь людей. Она обвинила в деградации рост населения, изменения в землепользовании, неустойчивую эксплуатацию природных ресурсов, а также влияние глобального изменения климата и загрязнения окружающей среды. Кроме того, правовая система защиты биоразнообразия является неполной и неэффективной, а осведомленность властей и населения об этой проблеме остается ограниченной.
Хоанг Тхи Тхань Нян, заместитель директора Департамента охраны природы и биоразнообразия Министерства природных ресурсов и окружающей среды, сказала, что предотвращение потери биоразнообразия во Вьетнаме не только решает национальные задачи, но и способствует достижению глобальных целей.
По словам Хоанг Тхи Тхань Няна, для сокращения потерь биоразнообразия правительство Вьетнама обнародовало Национальную стратегию сохранения биоразнообразия до 2030 года с перспективой до 2050 года, которая направлена на увеличение площади охраняемых экосистем и содействие сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, способствуя социально-экономическому развитию в направлении зеленой экономики и активной адаптации к изменению климата.
Помимо стратегии, правительство также выпустило проект по усилению профилактики и борьбы с преступлениями против биоразнообразия до 2030 года, с перспективой до 2050 года, с намерением создать прорыв в соблюдении нормативных актов, касающихся биоразнообразия.
В прошлом году Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды представило на утверждение премьер-министра проект Национального плана сохранения биоразнообразия на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года и проект национальной программы по сохранению исчезающих, ценных и редких видов дикой природы до 2030 года с перспективой до 2050 года.
Специализированные агентства также в срочном порядке завершают работу над поправками к Декрету № 08/2022/ND-CP и Циркуляру № 02/2022/TT-BTNMT, содержащими подробное руководство по реализации некоторых положений Закона об охране окружающей среды, включающих положения об оценке воздействия на биоразнообразие и компенсации за биоразнообразие.
В этом году Департамент охраны природы и биоразнообразия оценит 15-летнюю реализацию Закона о биоразнообразии, сказала Фам Минь Тхао, уточнив, что это создаст основу для внесения поправок в Закон о биоразнообразии 2008 года.
В то же время будут проведены исследования, чтобы предложить механизмы, политику и меры управления для защиты природных ландшафтов, а также создать механизмы управления природоохранными зонами за пределами охраняемых территорий, продолжила она.
Выполнение обязательств в рамках Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию, которая была принята на 15-м заседании Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, организованном ООН в декабре 2022 года в Монреале (Канада), также является стимулом для Вьетнама к более активной работе по обращению вспять тенденции сокращения биоразнообразия.