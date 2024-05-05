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Вьетнам прилагает усилия к совершенствованию институтов, инфраструктуры и трудовых ресурсов

По словам заместителя министра планирования и инвестиций До Тхань Чунга, Вьетнам прилагает усилия к совершенствованию институтов, инфраструктуры и трудовых ресурсов, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций, особенно в такие крупные отрасли, как электроника и полупроводники. Об этом он заявил на очередной пресс-конференции правительства 4 мая в ответ на вопрос СМИ об интересе некоторых крупных иностранных компаний к вьетнамскому рынку.

До Тхань Чунг отметил, что иностранные компании инвестируют не только во Вьетнам, но и в разные страны. Их инвестиционные решения зависят от многих факторов, среди которых основными являются объективные факторы, субъективные факторы и готовность Вьетнама.

Объективные факторы включают в себя геополитическую и экономическую ситуацию в мире, регионе и Вьетнаме, инвестиционные тенденции и изменение цепочки поставок между странами по всему миру.

Субъективные факторы включают в себя инвестиционные стратегии и цели предприятий, пригодность каждой страны и региона для них, ресурсы и возможность реализации.

В то же время правительство, Министерство планирования и инвестиций (MPI) и другие министерства и сектора стремятся повысить институциональную, инфраструктурную и кадровую готовность Вьетнама для привлечения таких компаний, отметил он.

Что касается регулирования, пояснил До Тхань Чунг, то страна совершенствует политику, законы, механизмы и положения, направленные на улучшение делового и инвестиционного климата. Также рассматриваются конкретные механизмы и привлекательные стимулы для технологических компаний, занимающихся технологиями, полупроводниками, электроникой и микросхемами.

Вьетнам работает над тем, чтобы обеспечить наилучшую транспортную инфраструктуру, включая автомобильные, водные и воздушные перевозки, а также инфраструктуру, обслуживающую производство, например, электроснабжение. Также развиваются высокотехнологичные парки и инновационные центры, чтобы создать еще более благоприятные условия для инвесторов.

Что касается человеческих ресурсов, то здесь разрабатываются конкретные программы, продолжил До Тхань Чунг, сказав, что помимо подразделений, способных проводить обучение и исследования, таких как университеты и крупные компании, правительство и премьер-министр поручили MPI разработать план подготовки 50 000 инженеров для полупроводниковой промышленности, и этот проект уже представлен.

Он отметил, что иностранные компании высоко ценят решимость правительства развивать полупроводниковую и чиповую промышленность. Помимо США, инвесторы из Японии, Республики Корея и Тайваня (Китай) также хотят вложить средства во Вьетнам.

Заместитель министра выразил уверенность, что благодаря усилиям правительства и ведомств в будущем будут достигнуты более четкие результаты.

ИЖВ/ВИА

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