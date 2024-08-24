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Вьетнам прилагает усилия для содействия развития чистой и устойчивой энергетики
На конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP28) в декабре 2023 года Вьетнам официально объявил о планах по мобилизации ресурсов для реализации Политической декларации об устаоновлении партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), подтверждающей усилия по реализации цели развития чистой энергетики, стремясь к нулевому уровню выбросов и устойчивому развитию.
Объединение усилий в целях реагирования на изменение климата
Политическая декларация об установлении Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP) была принята Вьетнамом и членами группы международных партнеров в рамках 45-го юбилейного саммита АСЕАН – ЕС, состоявшегося в столице Брюсселе, Королевство Бельгия, в декабре 2022 года.
Через JETP международные партнеры помогают Вьетнаму совершенствовать политику, передачу технологий, финансовую поддержку для справедливого энергетического перехода; привлекать инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии, повышать энергоэффективность, модернизировать инфраструктуру электросетей; развивать навыки и способности, необходимые для справедливого перехода посредством образования и профессиональной подготовки; укреплять участие частного сектора; развивать центры возобновляемых источников и формировать промышленность возобновляемых источников энергии; способствовать накоплению, хранению и использованию углерода, производству оборудования батарей для хранения энергии, производству зеленого водорода, развитию морской ветроэнергетики.
Для реализации декларации JETP Вьетнам постоянно пытается усовершенствовать свою политику, предпринимая множество решительных действий. 31 августа 2023 года премьер-министр издал решение № 1009/QD-TTg, утверждающее проект по реализации JETP. Согласно декларации JETP, вьетнамской стороне необходимо скоординироваться с международными партнерами для разработки плана мобилизации ресурсов для реализации JETP.
Премьер-министр учредил Секретариат по реализации JETP, возглавляемый министром природных ресурсов и окружающей среды, его заместителями являются заместители министров природных ресурсов и окружающей среды, планирования и инвестиций, промышленности и торговли, финансов, а в его состав входят представители соответствующих министерств и отраслей. Секретариат JETP активно содействовал осуществлению декларации JETP, в частности разработке плана мобилизации ресурсов для реализации JETP. В плане изложена дорожная карта для достижения целей справедливого энергетического перехода, принципы, приоритетные критерии отбора проектов и мобилизации средств, необходимых для реализации JETP.
Объединяя усилия с международным сообществом в борьбе с изменением климата, Вьетнам взял на себя твердые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. В 2023 году Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Министерством финансов завершило реализацию проекта по развитию углеродного рынка во Вьетнаме; содействие сотрудничеству со странами, международными финансовыми институтами, ведомствами и частным сектором в целях лоббирования поддержки в реализации обязательств, принятых на COP26, программ двустороннего и многостороннего сотрудничества, оказание поддержки предприятиям в разработке технологий с низким уровнем выбросов.
Выполняя указания премьер-министра, населенные пункты досконально освоили обязательства, взятые на конференции COP26, укрепляя потенциал и осведомленность персонала, а также проводя пропаганду среди предприятий и населения; организуя реализацию стратегий и планов действий по реагированию на изменение климата; инструктируя предприятия, подлежащие инвентаризации парниковых газов согласно Решению Премьер-министра № 01/2022/QD-TTg разработать планы и дорожные карты по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с условиями производственных и деловых мероприятий.
Многие населенные пункты реализовали решения по адаптации к изменению климата в сельском хозяйстве; выражают просьбу об инвестициях в развитие проектов по использованию возобновляемых источников энергии, особенно солнечной и ветровой энергии на своей территорией. Населенные пункты, расположенные рядом с морем, выделили морские участки для реализации проектов ветроэнергетики вблизи берега в рамках своей компетенции, таких как Камау: 8 проектов; Баклиеу: 3 проекта; Чавинь: 5 проектов; Шокчанг: 3 проекта; Бенче: 4 проекта; Тьенжанг: 1 проект..., одновременно продвигая и призывая предприятия продолжать инвестировать в развитие проектов по возобновляемым источникам энергии на своей территории.
Многие предприятия, корпорации, такие как Вьетнамская нефтегазовая группа (PVN), Вьетнамская группа угольной и минеральной промышленности (TKV), Вьетнамская химическая группа (Vinachem) рассмотрели и предложили поправки к правовым документам и обновили, дополнили механизмы политики, стратегий, планов развития каждого сектора и отраслевой принадлежности в соответствии с обязательством достичь чистых нулевых выбросов к 2050 году; разработали руководящие принципы инвентаризации парниковых газов для предприятия; применили меры по сокращению нулевых выбросов метана в процессе эксплуатации; создали модели развития «зеленого банка». Многие предприятия инвестируют в усовершенствование технологий очистки от загрязнений, вторичной переработки, переработки отходов; внедряют решения для рекуперации и хранения углерода, инвестируют в системы рекуперации CO2…
Поддержка цели об обязательствах по сокращению выбросов парниковых газов
По данным Департамента по изменению климата Министерства природных ресурсов и окружающей среды, Вьетнам решил внедрить рынок с целью поддержки обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. Закон об охране окружающей среды от 2020 года обусловливает организацию и развитие углеродного рынка, который регулирует углеродный рынок в стране в соответствии с обменом квотами на выбросы парниковых газов и углеродными кредитами, полученными с помощью механизма обмена, компенсирует внутренние и международные углеродные кредиты в соответствии с положениями законодательства и международных договоров, участником которых является Вьетнам. Предприятия, выбрасывающие парниковые газы, должны проводить инвентаризацию парниковых газов в соответствии с категорией выделенных квот на выбросы парниковых газов и имеют право на обмен и торговлю на внутреннем углеродном рынке.
Правительство издало дорожную карту развития, график реализации внутреннего углеродного рынка, соответствующего требованиям, включая два этапа. Соответственно, с сегодняшнего дня и до конца 2027 года Вьетнам сосредоточит свое внимание на разработке правил управления углеродными кредитами, обмена квотами на выбросы парниковых газов и углеродными кредитами; инструкции по реализации механизмов обмена и компенсации внутренних и международных углеродных кредитов в соответствии с положениями международного права и международных договоров; пилотных обменах углеродными кредитами с 2025 года; разработке правил функционирования углеродных кредитных бирж; осуществлении мероприятий по наращиванию потенциала и повышению осведомленности; регулировании принципов обмена квотами на выбросы парниковых газов и углеродными кредитами на рынке, а также организации функционирования внутреннего углеродного рынка.
С 2028 года начнет официально функционировать углеродная кредитная биржа, регулирование деятельностей по подключению и обмену углеродными кредитами в стране с региональным и мировым углеродным рынком.
В частности, Министерство финансов представило премьер-министру проект по развитию углеродного рынка во Вьетнаме, в котором определены конкретные задачи на периоды 2023-2024 гг., 2025-2027 гг. и начиная с 2028 года, а также задачи, поставленные перед каждым ведомством и предприятием в области совершенствования законодательства, инфраструктуры, человеческих ресурсов, организации эксплуатации...
Фактически, с середины 2000-х годов вьетнамские предприятия обмениваются углеродными кредитами из Вьетнама на мировом добровольном углеродном рынке через Механизм чистого развития (МЧР) с 2006 года; механизм золотого стандарта (GS), механизм оцененных углеродных стандартов (VCS) с 2008 года; Совместный механизм кредитования с Японией (JCM) с 2013 года... Вьетнам осуществил 150 проектов, которым было предоставлено 40,2 миллиона углеродных кредитов, которые обменивались на мировом рынке.
В настоящее время министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, промышленности и торговли, транспорта, строительства, сельского хозяйства и развития сельских районов инструктируют предприятия по определению уровня выбросов парниковых газов в процессе деятельности предприятий, что служит основой для определения объема и распределения квот. Первоначально это будет пилотный проект по созданию рынка, отвечающего требованиям к выбросам углерода, для ряда отраслей, использующих ископаемое топливо, таких как теплоэнергетика, производство стали и цемента.
Фам Ван Тан, заместитель директора Департамента по вопросам изменения климата Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сказал, что деятельность по сокращению выбросов парниковых газов должна соответствовать общим правилам ответственности, но есть различие и соответствующие возможности каждой страны, согласно Парижской конвенции и соглашению об изменении климата.
Вьетнам взял на себя твердые обязательства и активно реализует климатические действия. Он призывает страны выполнять обязательства конкретными действиями, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия, такие как разработка конкретной дорожной карты для обеспечения баланса между финансированием адаптации, смягчением последствий и удвоением финансирования адаптации к выбросам парниковых газов к 2025 году.