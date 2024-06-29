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Вьетнам прилагает усилия для искоренения домашнего насилия

Предотвращение домашнего насилия и борьба с ним всегда получают внимание от Партии, правительства, а также всего вьетнамского общества, поскольку домашнее насилие не только наносит значительный физический и психический ущерб жертвам, но и непосредственно влияет на усилия по социально-экономическому развитию и достижению целей гендерного равенства в стране.

 

С 3 августа 2016 г. месяц июнь во Вьетнаме был официально объявлен премьер-министром ежегодным Национальным месячником действий по предотвращению домашнего насилия (CEO), признанным повысить осведомленность и ответственность всего общества за предотвращение домашнего насилия и борьбы с ним, способствуя защите женщин и детей.

В этом году Месячник действий по предотвращению домашнего насилия и борьбе с ним на тему «Положить конец насилию, культивировать любовь» - это возможность для жителей страны совместно поддержать усилия по сохранению и продвижению ведения хорошего культурного поведения в семье, построению прогрессивной, счастливой, устойчивой семьи и предотвращению домашнего насилия.

Согласно результатам национального опроса по проблеме насилия в отношении женщин, проведенного в 2019 году Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения, Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения во Вьетнаме (ПРООН), 31,6% женщин подверглись по крайней мере одной форме насилия за 12 месяцев (с момента проведения опроса), почти каждая третья женщина (32%) подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны своего мужа. 90,4% женщин, подвергшихся физическому и/или сексуальному насилию со стороны своих мужей, не обратились за помощью, и только 4,8% обратились за помощью в полицию.

Результаты опроса также показали, что материальный ущерб, причиняемый физическим насилием в отношении женщины со стороны ее мужа или сексуальных партнёров, снижает производительность труда женщин, что приводит к значительному ущербу для всей экономики. В 2019 году домашнее насилие в отношении женщин привело к снижению производительности труда на сумму около 1,8% ВВП (рост на 0,2% по сравнению с 2012 годом).
В 2023 году предотвращение домашнего насилия и борьба с ним во Вьетнаме достигли некоторых обнадеживающих результатов, целевые показатели по домашнему насилию были почти достигнуты и превысили цели, поставленные к 2025 году такие, как: 74,6% людей, страдающих от домашнего насилия, насилия по признаку пола, обрели доступ к консультативной поддержке; 100% людей, страдающих от домашнего насилия, были выявлены, им был предоставлен доступ к консультационной поддержке; 100% людей, совершающих домашнее насилие и насилие по признаку пола, были привлечены к уголовной ответственности и с ними были проведены консультации. Однако домашнее насилие по-прежнему существует в обществе.

Согласно правительственному отчету, в 2023 году в стране насчитывалось 3122 домохозяйства, в которых было совершено домашнее нисилие с более чем 3240 случаями, что на 1214 случаев меньше, чем 4454 случая в 2002 году.

В частности, чаще всего имело место физическое насилие - 1520 случаев, за ним следует психическое насилие (1404 случая), экономическое насилие (230 случаев) и сексуальное насилие (110 случаев). Жертвами домашнего насилия стали 3193 человека, в том числе 2628 женщин и 565 мужчин. Хотя число случаев и жертв домашнего насилия в 2023 году сократилось по сравнению с 2022 годом, женщины по-прежнему являются основными жертвами домашнего насилия, более чем в 4,6 раз больше, чем мужчины.

Общее число лиц, совершивших акты домашнего насилия в 2023 году, составляет 3208 человек, из которых мужчины являются основными виновниками домашнего насилия. Из общего числа лиц, совершивших акты домашнего насилия, 2677 были мужчинами, что в 5 раз больше, чем 531 - женщинами. Более 2900 человек подвергалось домашнему насилию; 129 из них подвергалось уголовной ответственности.

Эксперты утверждают, что основной причиной домашнего насилия является гендерное неравенство в современном обществе, особенно гендерные стереотипы о ролях и положении мужчин и женщин в сфере труда, занятости и семьи. Министр труда, инвалидов войны и социального обеспечения сказал, что смирение жертвы, нежелание сообщать об этом кому-либо из-за стыда или страха дискриминации также является важной причиной. Большинство случаев домашнего насилия становятся публично известно только тогда, когда жертва обращается за помощью к властям в связи с серьезным инцидентом или актами насилия, которые происходят в течение длительного периода времени или могут привести к расторжению брака.

Однако в последние годы Вьетнам прилагает усилия для предотвращения и искоренения домашнего насилия, чтобы реализовать цели устойчивого развития, международные обязательства, что более важно, обеспечить счастье семьи, способствовать развитию «ячейки» общества, создать справедливое, демократическое и цивилизованное общество посредством ряда важных политик.

Закон о предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним, принятый Национальным собранием 21 ноября 2007 года и вступивший в силу 1 июля 2008 года, сделал Вьетнам одним из пионеров в разработке законодательства по основополагающим вопросам Хартии ООН по правам человека.

После более чем 15-летней реализации (с 2008 года по настоящее время) закон привел к позитивным когнитивным изменениям в области предотвращения насилия и борьбы с ним, способствуя защите лиц, страдающих от насилия, и ежегодно снижая уровень домашнего насилия как по количеству случаев, так и по уровню насилия. Закон также является основой для принятия правительством указа 144/2021/ ND-CP от 31 декабря (указ 144), предусматривающего наказание за административные нарушения в ряде областей, включая сферу предотвращения домашнего насилия, создавая основу для сдерживания и борьбы с домашнеи насилием посредством финансовых санкций.

14 ноября 2022 года, на 4-й сессии, Национальное собрание 14-го созыва приняло закон о предотвращении домашнего насилия, включающий 6 глав, 56 статей, положения о предотвращении, профилактике, защите, поддержке, устранении нарушений при работе по предотвращению домашнего насилия и борьбе с ним; условия для обеспечения предотвращения домашнего насилия и борьбе с ним; государственное управление и ответственность учреждений, организаций, семей и отдельных лиц в предотвращении и борьбе с домашнем насилием.

Закон о предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним 2022 года вступил в силу 1 июля 2023 года и содержит много новых положений, отвечающих требованиям и изменениям общества в новой ситуации. Соответственно, в новом законе количество актов увеличилось до 16 по сравнению с 9, предусмотренными в Законе о предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним 2007 года.

Недавно, 18 мая 2024 года, премьер-министр подписал решение № 428/QD-TTg об опубликовании плана по реализации закона о предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним. В дополнение к законам и указам, многие стратегии по предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним также были радикально внедрены, что привело к когнитивным преобразованиям и действиям по постепенному уменьшению этой ситуации, а также к оказанию оперативной поддержки людям, страдающим от домашнего насилия.

«Нам предстоит проделать большую работу, чтобы улучшить жизнь, чтобы у женщин были возможности и условия для того, чтобы вносить свой вклад в общество, в страну, и, безусловно, чтобы никто не остался позази.... По-прежнему существует множество культурных и политических барьеров, препятствующих развитию женщин и девочек... по-прежнему многие женщины сталкиваются с насилием в семье...», Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с речью по случаю годовщины Женского дня Вьетнама 20 октября 2021 года.

ИЖВ/ВИА

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