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Вьетнам прилагает все усилия для защиты персональных данных
План также предназначен для продвижения имиджа Вьетнама как страны стабильности, демократии и развития и ответственного члена международного сообщества, тем самым противодействует искаженной информации враждебных сил, которые злоупотребляют вопросы демократии и прав человека для саботажной деятельности против Вьетнама, добавил он.
По этому поводу заместитель начальника Департамента внешнего информирования Министерства информации и коммуникаций (МИЦ) Динь Тиен Зунг проинформировал прессу об Указе № 13/2023/ND-CP от 17 апреля 2023 года о защите персональных данных - - усилия по защите прав человека в условиях цифровой трансформации Вьетнама.
Исполнение указа должно институционализировать положения Конституции и вьетнамских законов о защите неприкосновенности частной жизни, прав человека и прав граждан, а также об обеспечении кибербезопасности.
Он содержит более подробные положения некоторых положений Закона о кибербезопасности, касающихся предотвращения кибершпионажа и борьбы с ним, а также защиты государственной тайны, служебной тайны, коммерческой тайны, личной тайны, семейной тайны и частной жизни в киберпространстве.
Ожидается, что указ внесет вклад в социально-экономическое развитие, создаст правовую основу для предпринимательской деятельности, связанной с персональными данными, и повысит осведомленность общественности об обращении с персональными данными.
Подчеркнув важность указа, Зунг сказал, что он отвечает насущной необходимости защиты персональных данных и предотвращения нарушения персональных данных, затрагивающего права и интересы отдельных лиц и организаций.
Указ также играет роль в повышении ответственности учреждений, организаций и отдельных лиц за рассмотрение нарушений, связанных с персональными данными, продолжил он, подчеркнув, что это важная предпосылка для разработки закона о защите персональных данных.
Нгуен Дык Туан, директор Центра реагирования на чрезвычайные ситуации в области кибербезопасности, Департамент безопасности информации, Министерство Информации и Коммуникации советует людям быть бдительными в отношении странных ссылок, быть осторожными при предоставлении своей личной информации и не входить в социальные сети, банковские счета на общедоступных компьютерах или незнакомых устройствах, чтобы предотвратить риск кражи личной информации.
Вьетнам является одной из стран мира с самой высокой скоростью развития и использования Интернета. Число пользователей Интернета в стране Юго-Восточной Азии превысило 70 миллионов, что эквивалентно 73% от общей численности населения.