НОВОСТИ

Вьетнам призывает США дать объективную и сбалансированную оценку достигнутым результатам в области защиты прав интеллектуальной собственности

1 мая, отвечая на вопрос журналистов о реакции Вьетнама на решение США включить страну в категорию «приоритетных иностранных государств» в ежегодном докладе об оценке ситуации с защитой и обеспечением прав интеллектуальной собственности в мире, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

В последнее время Вьетнам прилагает значительные усилия по защите прав интеллектуальной собственности — как в совершенствовании нормативно-правовой базы, так и в повышении осведомлённости населения, а также в расширении международного сотрудничества с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Соединёнными Штатами и другими странами; решительно пресекает и строго наказывает нарушения в данной сфере.

Это является как одним из приоритетных направлений, так и последовательной политикой Вьетнама, направленной на формирование здоровой и прозрачной деловой среды, а также на переход к модели роста, в которой ключевую роль играют наука и технологии, инновации и цифровая трансформация.

Мы призываем американскую сторону дать объективную и сбалансированную оценку усилиям и достижениям Вьетнама в области защиты прав интеллектуальной собственности. Вьетнам активно и эффективно сотрудничает с США в этой сфере, готов делиться информацией и разъяснять свою политику и нормативные положения, считая необходимым дальнейшее тесное взаимодействие сторон для конструктивного урегулирования разногласий в интересах обеих стран и формирования стабильной, сбалансированной и устойчивой рамки экономического и торгового сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

Премьер-министры Вьетнама и Японии встретились с представителями прессы после переговоров

Премьер-министры Вьетнама и Японии встретились с представителями прессы после переговоров

Премьер-министр Ле Минь Хынг и его японская коллега Такаити Санаэ 2 мая в Ханое стали свидетелями обмена соглашениями о сотрудничестве между двумя странами и встретились с представителями прессы, чтобы объявить об итогах своих переговоров.
