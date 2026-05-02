Вьетнам призывает США дать объективную и сбалансированную оценку достигнутым результатам в области защиты прав интеллектуальной собственности

В последнее время Вьетнам прилагает значительные усилия по защите прав интеллектуальной собственности — как в совершенствовании нормативно-правовой базы, так и в повышении осведомлённости населения, а также в расширении международного сотрудничества с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Соединёнными Штатами и другими странами; решительно пресекает и строго наказывает нарушения в данной сфере.

Это является как одним из приоритетных направлений, так и последовательной политикой Вьетнама, направленной на формирование здоровой и прозрачной деловой среды, а также на переход к модели роста, в которой ключевую роль играют наука и технологии, инновации и цифровая трансформация.

Мы призываем американскую сторону дать объективную и сбалансированную оценку усилиям и достижениям Вьетнама в области защиты прав интеллектуальной собственности. Вьетнам активно и эффективно сотрудничает с США в этой сфере, готов делиться информацией и разъяснять свою политику и нормативные положения, считая необходимым дальнейшее тесное взаимодействие сторон для конструктивного урегулирования разногласий в интересах обеих стран и формирования стабильной, сбалансированной и устойчивой рамки экономического и торгового сотрудничества.