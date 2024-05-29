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Вьетнам призывает страны мира к наращиванию сотрудничества в сфере здравоохранения
Как передает корреспондент ВИА в Швейцарии, рабочая группа Минздрава Вьетнама во главе с заместителем министра Нгуен Тхи Лиен Хыонг и вьетнамская миссия в Женеве активно взаимодействуют друг с другом на 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA77), которая проходит с 28 мая по 1 июня.
В беседе с кореспондентом ВИА в кулуарах данной сессии замглавы Минздрава Вьетнама заявила: «Пандемия COVID-19 показывает нам, что многие страны недостаточно подготовлены к глобальным эпидемиям. Следующая пандемия может произойти в любое время, поэтому, исходя из уроков пандемии COVID-19, все государства мира должны усилить свои способности и наилучшим образом подготовиться к будущим пандемиям. Страны также должны сотрудничать друг с другом и координировать действия для того, чтобы наиболее быстро и эффективно реагировать на глобальные угрозы безопасности здравоохранения и минимизировать их, а также на все возможные риски для здоровья. В настоящее время страны мира сталкиваются с многочисленными вызовами в охране здоровья человека. Во-первых, это растущая угроза изменения климата в мире. Как нам известно, Вьетнам является одной из 20 самых уязвимых к изменению климата стран, и воздействие этой проблемы на здоровье растет с каждым днем из-за экстремальных погодных явлений и изменений в характере заболеваний. Например, лихорадка денге появляется в тех районах, где ее никогда не было раньше. Во-вторых, это бремя болезней и смертности от неинфекционных заболеваний, вызванных такими рисками, как курение, злоупотребление алкоголем или нездоровое питание. В-третьих, это неравенство в доступе к медицинским услугам. Многие люди не имеют доступа к медицинским услугам, которые им нужны по доступным ценам. В-четвертых, это риск повторной вспышки инфекционных заболеваний, особенно болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин [….] Поэтому для борьбы с этими вызовами страны мира должны быть готовыми, координировать действия и сотрудничать друг с другом для получения справедливого доступа к медицинским услугам, медикаментам, вакцинам или биопродуктам».
77-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA77) имеет очень важное значение. В ее рамках будет рассмотрена возможность одобрения нового международного документа по предотвращению пандемии и поправок к Международным медико-санитарным правилам.