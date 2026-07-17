НОВОСТИ
Вьетнам призывает к укреплению международного сотрудничества для достижения ЦУР
В своём выступлении Нгуен Хай Лыу подчеркнул, что в условиях, когда до реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года остаётся всего четыре года, международное сообщество должно принять более решительные меры для ускорения достижения ЦУР.
Он призвал расширять передачу технологий, сокращать цифровой разрыв, укреплять потенциал и обеспечивать устойчивое финансирование развивающихся стран, включая страны с уровнем дохода выше среднего.
Делясь опытом Вьетнама, Нгуен Хай Лыу отметил, что достижение страной статуса государства с уровнем дохода выше среднего стало важной вехой, достигнутой благодаря четырём десятилетиям проведения политики «Доймой» («Обновления») и последовательной приверженности инклюзивному развитию.
Вместе с тем он отметил, что, как и многие страны с уровнем дохода выше среднего, Вьетнам по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами, обусловленными изменением климата, а также необходимостью укрепления инновационного потенциала и повышения конкурентоспособности для предотвращения «ловушки среднего дохода».
Подчеркнув роль инноваций как ключевого фактора устойчивого развития, дипломат отметил усилия Вьетнама по продвижению цифровой трансформации, зелёного роста, развития возобновляемой энергетики и повышения устойчивости к изменению климата. Он заявил, что страна также активизирует инвестиции в стратегическую инфраструктуру, развитие человеческих ресурсов и институциональные реформы для повышения производительности и обеспечения того, чтобы результаты развития приносили пользу всему обществу.
Подчеркнув важность многостороннего сотрудничества, Нгуен Хай Лыу заявил, что Вьетнам поддерживает реформирование ООН с целью сделать организацию более компактной, эффективной и гибкой, способной оперативнее реагировать на глобальные вызовы и оказывать государствам более действенную поддержку в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
На заседании участники рассмотрели ход реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в мировом масштабе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что прогресс остаётся недостаточным, поскольку только около трети ЦУР реализуются в соответствии с намеченным курсом или демонстрируют необходимый уровень продвижения. В качестве основных препятствий для устойчивого развития он назвал конфликты, неравенство, изменение климата, рост цен на продовольствие и энергоносители, а также увеличение государственного долга.