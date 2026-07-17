Вьетнам призывает к укреплению международного сотрудничества для достижения ЦУР

Советник-посланник Нгуен Хай Лыу, заместитель Постоянного представителя Вьетнама при ООН, выступает на заседании высокого уровня Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF) 2026 года в Нью-Йорке. Фото: ВИА