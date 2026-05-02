Вьетнам призывает к солидарности в поддержку Кубы

Посол До Хунг Вьет, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединённых Наций, выступает на заседании. Фото: ВИА.

Посол До Хунг Вьет, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединённых Наций, выразил глубокое сочувствие в связи с трудностями, с которыми сталкивается Куба, заявив, что Вьетнам оказывает практическую поддержку в сферах сельского хозяйства и энергетики, чтобы помочь облегчить положение кубинского народа.

Выступая 1 мая на очередной встрече послов Движения неприсоединения (ДН) в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, До Хунг Вьет призвал государства-члены поддерживать дух солидарности движения, продолжать оказывать поддержку Кубе, выступать против односторонних эмбарго и санкций, а также содействовать усилиям по диалогу между Кубой и США на основе взаимного уважения, мира, стабильности и интересов их народов.

По случаю 51-й годовщины воссоединения Вьетнама (30 апреля) посол выразил признательность за поддержку и солидарность движения на протяжении всей борьбы страны против колониализма и империализма, а также в период послевоенного строительства и развития, особо отметив неизменную поддержку Кубы, воплощённую в обещании президента Фиделя Кастро: «Ради Вьетнама Куба готова пролить собственную кровь».

В качестве назначенного председателя 11-й Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) До Хунг Вьет проинформировал членов Движения неприсоединения о ходе подготовки к конференции, подчеркнув сложную международную обстановку и трудности в достижении консенсуса.

Он призвал государства-члены продолжать играть активную роль, вести конструктивный диалог и координировать усилия в целях достижения сбалансированного и содержательного результата, укрепляющего доверие к режиму ядерного нераспространения.

На встрече посол Эрнесто Соберон, постоянный представитель Кубы при ООН, заявил, что США продолжают ужесточать санкции, особенно меры в сферах энергетики, торговли и туризма, что оказывает серьёзное воздействие на экономику, общество и уровень жизни на Кубе, прежде всего на продовольственное обеспечение и здравоохранение.