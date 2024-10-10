Вьетнам призывает к расширению партнерства в целях устойчивого развития

На заседании 79-й сессии экономического и финансового комитета Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшемся 7-9 октября вьетнамский дипломат подчеркнул, что, хотя Вьетнам занимает 55-е место среди 166 стран по индексу ЦУР, стране предстоит проделать огромный объем работы по реструктуризации экономики и смягчению последствий изменения климата и стихийных бедствий.



Страна готова сотрудничать со смежными партнерами ради устойчивого будущего, в котором никто не останется позади, подчеркнул он.

Он выразил обеспокоенность тем, что около 80% ЦУР рискуют не быть достигнутыми в срок из-за политической напряженности, гуманитарных кризисов, климатических проблем и растущего неравенства, а также выделил ключевые направления действий для достижения устойчивого развития.

По словам Данг Хоанг Жанга, необходимо реформировать международную финансовую структуру, включая международные финансовые институты и многосторонние банки развития, чтобы обеспечить участие развивающихся стран в глобальном экономическом управлении. Страны должны продолжать повышать устойчивость своих экономик с помощью эффективной политики и поддержки международных партнеров для обеспечения финансирования развития и использования достижений науки, техники, инноваций и искусственного интеллекта.

Он подчеркнул необходимость поощрения действий в области климата путем выполнения обязательств и увеличения финансирования климатических программ, а также содействия энергетическому переходу - основному способу сокращения выбросов парниковых газов и построения более устойчивого будущего.

Вьетнам приветствует помощь ООН и международных партнеров в реализации программы Партнерства «Справедливый энергетический переход» (JETP) и призывает к дальнейшей поддержке развивающихся стран, заявил он.

Далее Данг Хоанг Жанг отметил, что необходимо сосредоточиться на борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности для всех путем развития устойчивого сельского хозяйства, диверсификации культур, обеспечения цепочек поставок продовольствия, а также увеличения инвестиций в образование и создание рабочих мест.

Он также выразил солидарность с менее развитыми странами, развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и малыми островными государствами и призвал к более активной реализации программы действий для них.

На мероприятии страны обменялись мнениями о взаимосвязанных проблемах при реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также призвали к совместным усилиям по преодолению трудностей в области экономики, финансов, климата и борьбы с бедностью.