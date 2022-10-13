НОВОСТИ
Вьетнам призывает к прекращению конфликтов на Украине
Посол отметил, что Вьетнам внимательно следит за последними событиями в европейской стране и испытывает особую озабоченность.
Он подчеркнул необходимость соблюдения Устава ООН и основных принципов международного права, в том числе предписывающих невмешательство во внутренние дела друг друга, применение силы или угрозы силой в международных отношениях, использовать мирное разрешение споров в соответствии с нормами международного права, уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность стран.
Дипломат также призвал стороны настойчиво продвигать диалоги и переговоры для поиска долгосрочных решений споров в соответствии с международным правом и Уставом ООН, с учетом законных интересов соответствующих сторон, для мира и стабильности в регионе и мире.
По его словам, Вьетнам приветствует и поддерживает дипломатические усилия по ослаблению напряженности, в том числе усилия Генерального секретаря ООН и других заинтересованных сторон, и готов активно содействовать этим усилиям, а также реконструкции и восстановлению в Украине.
Генеральная Ассамблея 12 октября приняла резолюцию о ситуации на Украине.