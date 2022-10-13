Báo Ảnh Việt Nam

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Вьетнам призывает к прекращению конфликтов на Украине

Вьетнам продолжает призывать к прекращению конфликтов, восстановлению мира, защите безопасности и жизней людей, а также основных объектов инфраструктуры
  Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН. Фото: ВИА  
Вьетнам продолжает призывать к прекращению конфликтов, восстановлению мира, защите безопасности и жизней людей, а также основных объектов инфраструктуры. Об этом заявил посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, на недавней экстренной сессии 77-й Генассамблеи ООН по ситуации на Украине.

Посол отметил, что Вьетнам внимательно следит за последними событиями в европейской стране и испытывает особую озабоченность.

Он подчеркнул необходимость соблюдения Устава ООН и основных принципов международного права, в том числе предписывающих невмешательство во внутренние дела друг друга, применение силы или угрозы силой в международных отношениях, использовать мирное разрешение споров в соответствии с нормами международного права, уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность стран.

Дипломат также призвал стороны настойчиво продвигать диалоги и переговоры для поиска долгосрочных решений споров в соответствии с международным правом и Уставом ООН, с учетом законных интересов соответствующих сторон, для мира и стабильности в регионе и мире.

По его словам, Вьетнам приветствует и поддерживает дипломатические усилия по ослаблению напряженности, в том числе усилия Генерального секретаря ООН и других заинтересованных сторон, и готов активно содействовать этим усилиям, а также реконструкции и восстановлению в Украине.

Генеральная Ассамблея 12 октября приняла резолюцию о ситуации на Украине.

ВИА

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