Вьетнам призывает к международной солидарности для обеспечения финансирования развития

В своем выступлении на Форуме по финансированию развития 2022 года, завершившемся 28 апреля, посол отметил, что пандемия COVID-19 вызвала замедление мировой экономики, а также финансовый кризис, из-за которого многим странам трудно достичь целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Учитывая это, страны должны консолидировать структуры финансовых учреждений, чтобы способствовать реструктуризации национального бюджета, а также развитию финансовых и налоговых рынков в направлении современности, прозрачности и устойчивости, сказал дипломат.

Наряду с активизацией реализации стратегий и политик в области инфраструктуры, зеленого роста и социально-экономического и культурного развития им необходимо работать над повышением своего административного потенциала, инвестировать в высококачественные человеческие ресурсы, защищать окружающую среду и реагировать на изменение климата.

Он также подчеркнул необходимость использования инноваций, технологий и цифровой трансформации для обеспечения равного доступа к финансированию в отношении цифрового финансирования и призвал к укреплению государственно-частного партнерства для увеличения финансирования устойчивого развития.

Посол призвал развитых доноров и страны выполнить свои обязательства по выделению 0,7% своего валового национального дохода на официальную помощь в целях развития (ОПР) и 100 млрд. долл. США в год на помощь в борьбе с изменением климата.

В течение 4 дней это мероприятие собрало вместе глав государств и правительств и других высокопоставленных представителей правительств и международных организаций, а также представителей гражданского общества для обзора прогресса в реализации Аддис-Абебской программы действий, дорожной карты финансирования Целей устойчивого развития.