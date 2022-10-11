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Вьетнам призывает к комплексному подходу в решении климатических и экологических проблем

Как сообщает корреспондент ВИА при Организации Объединенных Наций (ООН), 10 октября Комитет по экономическим и финансовым вопросам 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел заседание, посвященное изменению климата, окружающей среде и защите биоразнообразия. На мероприятии Вьетнам призвал к комплексному подходу в решении связанных с этим проблем.
  Фото для иллюстрации. (kinhtemoitruong.vn)  
Выступая на встрече, советник, посол Ле Тхи Минь Тхоа – заместитель главы Постоянного представительства Вьетнама при ООН – подчеркнул, что в преддверии предстоящих соответствующих конференций ООН странам необходимо убедиться в наличии практического прогресса в выполнении международных обязательств; необходимо ставить людей в центр действий по реагированию на климатические и экологические вызовы, соблюдая принцип «совместно работать, взаимно уважая различия», соответствующий условиям и возможностям каждой страны, обеспечивая баланс ресурсов, что является ключом к смягчению последствий изменения климата и адаптации.

Чтобы превратить обязательства в действия, представитель Вьетнама рекомендует странам на национальном уровне продолжать разрабатывать и интегрировать вопросы изменения климата, окружающей среды и биоразнообразия в свои соответствующие законы, политику и планы действий. Кроме того, странам также необходимо строить и развивать зеленую и устойчивую экономику, повышать общую осведомленность об изменении климата и защищать окружающую среду, чтобы формировать дружественный и гармоничный образ жизни с природой. Кроме того, применение науки, технологий и инноваций в национальной стратегии устойчивого развития также крайне необходимо.

Представитель Вьетнама также подчеркнул усилия Вьетнама по реализации комплексных и конкретных мер по выполнению своих обязательств в области климата, защите окружающей среды, а также по внесению поправок и принятию правовых документов, связанных с завершением разработки нормативно-правовой базы, обновлением Национальной стратегии по изменению климата до 2050 года, а также Определяемого на национальном уровне вклада (NDC).

Страны-участницы заявили, что последствия изменения климата, загрязнения окружающей среды и утраты биоразнообразия сильно повлияли на реализацию целей устойчивого развития, социально-экономического развития; призвав к выполнению международных обязательств и поддержке развивающихся стран посредством увеличения финансовой поддержки, строительства инфраструктуры, передачи технологий, снижения рисков для совместного реагирования на вызовы, распространенные сегодня.

ВИА

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