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Вьетнам призывает к комплексному подходу в решении климатических и экологических проблем
Чтобы превратить обязательства в действия, представитель Вьетнама рекомендует странам на национальном уровне продолжать разрабатывать и интегрировать вопросы изменения климата, окружающей среды и биоразнообразия в свои соответствующие законы, политику и планы действий. Кроме того, странам также необходимо строить и развивать зеленую и устойчивую экономику, повышать общую осведомленность об изменении климата и защищать окружающую среду, чтобы формировать дружественный и гармоничный образ жизни с природой. Кроме того, применение науки, технологий и инноваций в национальной стратегии устойчивого развития также крайне необходимо.
Представитель Вьетнама также подчеркнул усилия Вьетнама по реализации комплексных и конкретных мер по выполнению своих обязательств в области климата, защите окружающей среды, а также по внесению поправок и принятию правовых документов, связанных с завершением разработки нормативно-правовой базы, обновлением Национальной стратегии по изменению климата до 2050 года, а также Определяемого на национальном уровне вклада (NDC).
Страны-участницы заявили, что последствия изменения климата, загрязнения окружающей среды и утраты биоразнообразия сильно повлияли на реализацию целей устойчивого развития, социально-экономического развития; призвав к выполнению международных обязательств и поддержке развивающихся стран посредством увеличения финансовой поддержки, строительства инфраструктуры, передачи технологий, снижения рисков для совместного реагирования на вызовы, распространенные сегодня.