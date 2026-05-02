Вьетнам призывает к деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке и продолжению продвижения решения о двух государствах

По сообщению корреспондента ВИА в Нью-Йорке, в заседании приняли участие помощник Генерального секретаря ООН по вопросам Ближнего Востока, Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари; министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в качестве председателя Специального координационного комитета по оказанию помощи Палестине, а также бывший Премьер-министр Великобритании Тони Блэр — член исполнительного совета Совета мира.

Участники сосредоточили внимание на сложной и напряжённой ситуации на Ближнем Востоке в последнее время, особенно в секторе Газа, на Западном берегу, на юге Ливана и в районе Ормузского пролива. Большинство выступлений содержало призывы к сторонам строго соблюдать нормы международного права, Устав ООН и соответствующие резолюции, придерживаться соглашений о прекращении огня, продолжать дипломатические усилия по прекращению конфликта и достижению устойчивого мира. В отношении Ормузского пролива государства подчеркнули срочную необходимость обеспечения свободы и безопасности судоходства, а также минимизации негативного воздействия на международную торговлю, энергетическую и продовольственную безопасность и гуманитарную ситуацию в мире.

Выступая на заседании, советник-посланник Нгуен Хоанг Нгуен, заместитель главы Постоянного представительства Вьетнама при ООН, выразил обеспокоенность сложной ситуацией в ряде горячих точек на Ближнем Востоке; выступил против военных атак на суверенные государства, особенно на те, которые заявили о своей непричастности к конфликту; осудил враждебные действия против персонала и объектов ООН; выразил соболезнования ООН, правительствам и семьям миротворцев, погибших в недавних атаках на миссию Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

Представитель Вьетнама подчеркнул, что гражданское население и жизненно важная гражданская инфраструктура должны быть защищены при любых обстоятельствах в соответствии с резолюцией 2573 (2021) Совета Безопасности ООН; отметил, что безопасность, защита и свобода мореплавания и авиации должны обеспечиваться в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Он подчеркнул, что это является не только насущной необходимостью для поддержания стабильности на Ближнем Востоке, включая район Ормузского пролива, но и общим интересом международного сообщества в обеспечении энергоснабжения, продовольственной безопасности, торговли и глобальной экономической стабильности.

Пользуясь случаем, заместитель главы вьетнамской миссии призвал международное сообщество не допустить, чтобы последние события на Ближнем Востоке отвлекли внимание от палестинского вопроса; вновь подтвердил неизменную поддержку Вьетнамом права палестинского народа на самоопределение, поддержку предоставления Государству Палестина полноправного членства в ООН, а также продолжение поддержки решения о двух государствах на основе границ до 1967 года в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.