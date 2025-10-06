Вьетнам призывает к дальнейшему сотрудничеству с ЮНИСЕФ в области защиты детей и гендерного равенства

Выступая на встрече с представителем ЮНИСЕФ во Вьетнаме Сильвией Данаиловой Нгуен Тхи Туен подчеркнула, что Вьетнам всегда считает ЮНИСЕФ важным партнером в области развития, который на протяжении десятилетий вносит существенный вклад в уход за детьми и образование в стране. Она отметила поддержку организации в преодолении пандемии COVID-19, расширении программ иммунизации и оказании чрезвычайной помощи во время стихийных бедствий.



Уход за детьми, их защита и образование остаются главными приоритетами в политике развития Вьетнама», – подтвердила Нгуен Тхи Туен, напомнив, что Вьетнам ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка в 1990 году и принял два факультативных протокола в 2000 году. Она также подчеркнула законодательную и политическую базу страны по защите прав детей.



В частности, генеральный секретарь партии То Лам поручил ввести бесплатное образование во всех государственных дошкольных учреждениях и школах, начиная с 2025–2026 учебного года, с целью обеспечения права на образование и облегчения финансового бремени для семей, особенно тех, которые находятся в затруднительном положении, подчеркнула она.



Нгуен Тхи Туен добавила, что на протяжении многих лет Союз женщин Вьетнама и Коммунистический союз молодежи имени Хо Ши Мина тесно сотрудничают с ЮНИСЕФ в рамках ряда инициатив, включая программы здравоохранения и защиты детей, борьбу с торговлей людьми, проекты по обеспечению чистой водой и санитарией в сельских районах, обучение родителей и предотвращение гендерного насилия.