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Вьетнам призывает к всеобъемлющим, прорывным мерам по обеспечению устойчивого развития

Советник-посланник и заместитель главы Постоянного представительства Вьетнама при ООН Нгуен Хоанг Нгуен призвал к принятию всеобъемлющих и прорывных мер по возвращению Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года в прежнее русло. Выступая на дискуссиях Экономического и финансового комитета 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые состоялись в Нью-Йорке 3-4 октября, Нгуен Хоанг Нгуен сказал, что глобальные проблемы продолжают препятствовать прогрессу в достижении Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), при этом только 15% целей выполнены в соответствии с установленными временными рамками.

Представитель Вьетнама призвал к более решительным действиям в трех основных аспектах. В области экономики и финансов, по его словам, необходимо ускорить реформу международной финансовой структуры и задействовать пакет финансирования ЦУР для объединения ресурсов в поддержку развивающихся стран.

Что касается социальных вопросов, то он предложил продолжать уделять особое внимание искоренению нищеты путем укрепления продовольственной безопасности, инвестированию в образование и обеспечению устойчивой занятости и социального обеспечения для всех граждан.

Что касается проблем окружающей среды, то он предложил активизировать климатические действия и увеличить финансирование борьбы с изменением климата, поддержать развивающиеся страны в переходе на экологически чистую энергию, реализовать механизм потерь и ущерба в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата на предстоящей 28-й конференции ООН по изменению климата (COP28) и ускорить достижение поставленных целей в области биоразнообразия в рамках Глобальной программы по сохранению биоразнообразия Куньмин-Монреаль.

Как член основной группы, выступающей за резолюцию о десятилетии наук ООН в интересах устойчивого развития на 2023-2034 годы, Вьетнам призвал развитые страны активизировать передачу технологий, финансовую и техническую поддержку, чтобы дать развивающимся странам возможность использовать возможности цифровой эры.

Дипломат подтвердил, что Вьетнам всегда хотел бы продолжать партнерство с международным сообществом для достижения ЦУР к 2030 году.

Делегаты на мероприятии рассмотрели трудности и вызовы, стоящие перед международным сообществом, подчеркнув необходимость коллективных усилий и скоординированных действий для эффективного внедрения экономических, финансовых мер и мер по устойчивому развитию.

ВИА/ИЖВ

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