Вьетнам признан ведущим мировым направлением наследия 2025 года

Вьетнам вновь удостоен звания «Ведущее мировое направление наследия» по версии Всемирной премии в области туризма (World Travel Awards – WTA), что стало уже шестым признанием после побед в 2019, 2020, 2022, 2023 и 2024 годах, согласно данным Национальной администрации по туризму Вьетнама при Министерстве культуры, спорта и туризма.

Награда, о присуждении которой было объявлено на торжественной церемонии WTA Grand Final Gala Ceremony 2025, состоявшейся 6 декабря в Бахрейне, является признанием постоянных усилий Вьетнама по сохранению и продвижению своего наследия наряду с развитием устойчивого туризма. Гармония между природными ландшафтами, культурным наследием и самобытностью сообществ создала особую привлекательность, сделав Вьетнам излюбленным местом для международных путешественников. Это также служит стимулом для местных властей продолжать инвестировать в инфраструктуру и улучшать качество услуг, способствуя укреплению бренда «Вьетнам - вечное очарование» на карте мирового туризма.

Помимо национального признания, многие туристические направления Вьетнама также были отмечены в глобальных номинациях этого года. В частности, Каменное плоскогорье Донгван в провинции Туенкуанг впервые получило звание «Ведущее мировое региональное культурное направление», что подчёркивает уникальную ценность Глобального геопарка ЮНЕСКО и культурную самобытность горных сообществ.

Плато Мокчау в провинции Шонла в третий раз было включено в список ведущих природных направлений мира. Благодаря мягкому климату и нетронутой природе Мокчау продолжает демонстрировать свою неизменную привлекательность.

Благодаря своей красоте, окутанной туманом, и характерной французской колониальной архитектуре, Тамдао в провинции Футхо в четвертый раз был признан ведущим городским направлением мира. Пляж Байкем в Фукуоке был признан ведущим региональным пляжем мира.

Многократное признание на протяжении последних лет подтверждает долговечное, вневременное очарование известных туристических направлений Вьетнама. Оно также отражает постоянные усилия местных властей по сохранению ресурсов, диверсификации туристических продуктов и повышению качества услуг. Растущий международный авторитет способствует формированию разнообразной, самобытной и высококонкурентной сети направлений, помогая Вьетнаму продолжать блистать на престижных международных туристических премиях.

Многие вьетнамские предприятия в сфере туризма, авиации и туристических услуг также были отмечены в ведущих мировых номинациях, что подчёркивает всестороннее развитие отрасли и высокий потенциал для ещё более значительных прорывов туристической индустрии Вьетнама в ближайшие годы.

В настоящее время Вьетнам обладает девятью объектами природного и культурного наследия мирового значения, 15 элементами нематериального культурного наследия и 10 объектами документального наследия, а также многочисленными национальными памятниками и культурными объектами. Это создаёт прочную основу для сохранения позиции Вьетнама как одной из ведущих стран Азии по богатству наследия.