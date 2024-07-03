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Вьетнам призвал укреплять международное сотрудничество для решения проблемы воздействия изменения климата на средства к существованию
Он подтвердил, что обеспечение устойчивых источников средств к существованию, особенно для групп населения, уязвимых к изменению климата, является одним из главных приоритетов развивающихся стран. Изменение климата и экстремальные погодные условия наносят все больший ущерб жилью, экосистемам и инфраструктуре, ослабляют экономику и негативно сказываются на осуществлении основных прав человека, особенно уязвимых групп населения.
Помимо призыва к более тесному сотрудничеству со стороны международного сообщества для эффективной борьбы с последствиями изменения климата для средств к существованию людей, он также призвал к эффективному управлению Фондом потерь и ущерба, созданным на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), чтобы обеспечить необходимое финансирование для пострадавших от изменения климата сообществ, особенно в развивающихся странах.
Посол также предложил несколько решений, включая реализацию политики по расширению прав и возможностей местных общин с помощью образования, ресурсов и стратегий адаптации; продвижение устойчивых практик в сельском хозяйстве и рыболовстве для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивых источников средств к существованию; включение мер по улучшению адаптации к климату в программы социальной защиты для повышения устойчивости уязвимых групп населения. Борьба с изменением климата является одним из главных приоритетов Вьетнама, в которую входит проведение множества стратегий и радикальных планов действий, направленных на борьбу с этим глобальным явлением. Страна также приняла на себя самые твердые международные обязательства в этом отношении, включая сокращение выбросов парниковых газов, чтобы обеспечить нулевой уровень выбросов к 2050 году.