Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам призвал укреплять международное сотрудничество для решения проблемы воздействия изменения климата на средства к существованию

Посол Вьетнама Май Фан Зунг призвал международное сообщество расширить сотрудничество для эффективного решения проблемы воздействия изменения климата на средства к существованию, подчеркнув, что обеспечение устойчивых средств к существованию является одним из главных приоритетов развивающихся стран.
  Посол Вьетнама Май Фан Зунг (справа) во время дебатов на 56-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Фото: ВИA  
Посол Май Фан Зунг, являющийся постоянным представителем Вьетнама при ООН, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, обратился с этим призывом, представляя основную группу Совета ООН по правам человека (СПЧ) по резолюции о правах человека и изменении климата, в которую входят Вьетнам, Бангладеш и Филиппины, на дебатах по обеспечению устойчивых источников средств к существованию в условиях воздействия изменения климата. Мероприятие прошло в рамках 56-й сессии СПЧ в Женеве.

Он подтвердил, что обеспечение устойчивых источников средств к существованию, особенно для групп населения, уязвимых к изменению климата, является одним из главных приоритетов развивающихся стран. Изменение климата и экстремальные погодные условия наносят все больший ущерб жилью, экосистемам и инфраструктуре, ослабляют экономику и негативно сказываются на осуществлении основных прав человека, особенно уязвимых групп населения.

Помимо призыва к более тесному сотрудничеству со стороны международного сообщества для эффективной борьбы с последствиями изменения климата для средств к существованию людей, он также призвал к эффективному управлению Фондом потерь и ущерба, созданным на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), чтобы обеспечить необходимое финансирование для пострадавших от изменения климата сообществ, особенно в развивающихся странах.

Посол также предложил несколько решений, включая реализацию политики по расширению прав и возможностей местных общин с помощью образования, ресурсов и стратегий адаптации; продвижение устойчивых практик в сельском хозяйстве и рыболовстве для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивых источников средств к существованию; включение мер по улучшению адаптации к климату в программы социальной защиты для повышения устойчивости уязвимых групп населения. Борьба с изменением климата является одним из главных приоритетов Вьетнама, в которую входит проведение множества стратегий и радикальных планов действий, направленных на борьбу с этим глобальным явлением. Страна также приняла на себя самые твердые международные обязательства в этом отношении, включая сокращение выбросов парниковых газов, чтобы обеспечить нулевой уровень выбросов к 2050 году.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и Франция укрепляют политические связи и народную дипломатию

Вьетнам и Франция укрепляют политические связи и народную дипломатию

С 30 июня по 2 июля делегация Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) во главе с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета (ЦК) КПВ, председателем ЦК Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) До Ван Тьиеном находилась с рабочим визитом во Франции.
ПОДРОБНЕЕ

Top