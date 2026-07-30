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Вьетнам призвал к прекращению конфликтов, обеспечению безопасности судоходства и реализации решения о создании двух государств на Ближнем Востоке
В заседании приняли участие заместитель Специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу и Постоянный координатор ООН Рамиз Алакбаров, старший представитель Совета мира по Газе Николай Младенов, а также представители более 60 государств-членов Организации Объединённых Наций.
Как сообщает корреспондент ВИА в Нью-Йорке, большинство выступавших выразили обеспокоенность тем, что, несмотря на некоторое снижение напряжённости, региональный кризис по-прежнему сохраняет высокий риск новой эскалации, тогда как ситуация в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан продолжает серьёзно подрывать перспективы реализации решения о создании двух государств. Участники заседания призвали сохранять режим прекращения огня, обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, защищать гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, а также активизировать дипломатические усилия, направленные на прекращение конфликта и достижение долгосрочного политического урегулирования.
Выступая на заседании, советник-посланник Нгуен Хай Лыу, заместитель главы Постоянного представительства Вьетнама при ООН, выразил глубокую обеспокоенность продолжающимися конфликтами и нестабильностью на Ближнем Востоке, особенно в районе Персидского залива, Ормузского пролива, сектора Газа, Западного берега реки Иордан и юга Ливана. По его словам, эти события приводят к тяжёлым человеческим потерям, затрудняют оказание гуманитарной помощи, нарушают торговлю и поставки энергоресурсов, усиливают региональную нестабильность, а также негативно сказываются на реализации резолюции 2803 Совета Безопасности ООН и перспективах переговоров между США и Ираном.
Заместитель главы Постоянного представительства Вьетнама подчеркнул, что при любых обстоятельствах необходимо обеспечивать защиту гражданского населения и жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, а безопасность и свобода судоходства и полётов должны гарантироваться в соответствии с международным правом, прежде всего с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
Представитель Вьетнама приветствовал возобновление переговоров между США и Ираном, направленных на урегулирование разногласий и прекращение конфликта, высоко оценил усилия Пакистана, Катара, Омана, Турции, Швейцарии и других посредников по поддержанию каналов связи и содействию переговорному процессу, а также призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, вести конструктивный диалог и добросовестно выполнять достигнутые договорённости.
Пользуясь случаем, представитель Вьетнама призвал международное сообщество не допустить, чтобы последние события на Ближнем Востоке отвлекли внимание от палестинского вопроса. Он вновь подтвердил неизменную поддержку Вьетнамом законного и неотъемлемого права палестинского народа на самоопределение, а также предоставления Государству Палестина статуса полноправного члена ООН. Кроме того, Вьетнам подтвердил свою поддержку решения, предусматривающего сосуществование двух государств в границах, существовавших до 1967 года, в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН, как основы для достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на Ближнем Востоке.