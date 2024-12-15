Вьетнам призвал к полному соблюдению правовых норм и обязательств UNCLOS

Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, выступает на ежегодной пленарной дискуссии по вопросам Мирового океана и морского права, проводимой Генеральной Ассамблеей ООН. Фото: ВИA



В своем выступлении посол Данг Хоанг Жанг охарактеризовал конвенцию как важное достижение и наиболее значимое воздействие процесса кодификации современного международного права. Она обеспечивает всеобъемлющую правовую базу, определяющую права и обязанности всех стран в области морской деятельности, управления ресурсами и охраны окружающей среды.



Для решения возникающих и многоплановых задач в области управления океаном дипломат призвал страны продолжать придерживаться многостороннего подхода, еще больше усилить роль соответствующих международных и региональных механизмов, а также активизировать разработку и принятие новых правоприменительных документов для содействия соблюдению UNCLOS в конкретных районах морского сотрудничества.



По его словам, действия каждой страны, включая морские претензии, деятельность на море и международное сотрудничество по морским вопросам, должны соответствовать UNCLOS.



Данг Хоанг Жанг также призвал страны, особенно развитые, взять на себя более твердые обязательства и действия, выделять больше ресурсов и содействовать передаче технологий развивающимся странам, чтобы добиться полного выполнения критериев Цели устойчивого развития 14 (ЦУР 14) к 2030 году.



Посол отметил, что в 2024 году также исполняется 30 лет с момента ратификации и выполнения Вьетнамом UNCLOS, подчеркнув, что, будучи активным и ответственным членом этой конвенции, страна добилась значительных успехов в реализации UNCLOS.



Вьетнам всегда придает большое значение морской экономической деятельности в своей стратегии устойчивого роста и развития, и он обязуется активно содействовать подготовке и практическому участию в третьей Конференции ООН по океану, посвященной реализации ЦУР 14 в 2025 году, добавил он. Он сделал это заявление в ходе ежегодной пленарной дискуссии по вопросам Мирового океана и морского права, состоявшейся в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с 10 по 12 декабря. Мероприятие совпало с 30-й годовщиной вступления конвенции в силу.В своем выступлении посол Данг Хоанг Жанг охарактеризовал конвенцию как важное достижение и наиболее значимое воздействие процесса кодификации современного международного права. Она обеспечивает всеобъемлющую правовую базу, определяющую права и обязанности всех стран в области морской деятельности, управления ресурсами и охраны окружающей среды.Для решения возникающих и многоплановых задач в области управления океаном дипломат призвал страны продолжать придерживаться многостороннего подхода, еще больше усилить роль соответствующих международных и региональных механизмов, а также активизировать разработку и принятие новых правоприменительных документов для содействия соблюдению UNCLOS в конкретных районах морского сотрудничества.По его словам, действия каждой страны, включая морские претензии, деятельность на море и международное сотрудничество по морским вопросам, должны соответствовать UNCLOS.Данг Хоанг Жанг также призвал страны, особенно развитые, взять на себя более твердые обязательства и действия, выделять больше ресурсов и содействовать передаче технологий развивающимся странам, чтобы добиться полного выполнения критериев Цели устойчивого развития 14 (ЦУР 14) к 2030 году.Посол отметил, что в 2024 году также исполняется 30 лет с момента ратификации и выполнения Вьетнамом UNCLOS, подчеркнув, что, будучи активным и ответственным членом этой конвенции, страна добилась значительных успехов в реализации UNCLOS.Вьетнам всегда придает большое значение морской экономической деятельности в своей стратегии устойчивого роста и развития, и он обязуется активно содействовать подготовке и практическому участию в третьей Конференции ООН по океану, посвященной реализации ЦУР 14 в 2025 году, добавил он.

В своей речи Данг Хоанг Жанг также выразил обеспокоенность по поводу недавних действий и напряженности в Восточном море, которые угрожают региональному миру и безопасности и противоречат положениям UNCLOS.



Подчеркнув принципиальную позицию Вьетнама по поддержке мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, включая UNCLOS, он призвал вовлеченные страны полностью выполнять свои обязательства по UNCLOS с доброй волей, полностью и эффективно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC), проявлять сдержанность,, укреплять доверие, разрешать споры мирным путем и уважать все дипломатические и правовые процессы.



Вьетнам всегда уважает права прибрежных государств на принятие внутренних законов в соответствии с UNCLOS и требует от них уважать суверенитет и законные права других прибрежных государств, сказал он, подтвердив обязательство Вьетнама полностью выполнять DOC и активно работать с другими странами для завершения разработки эффективного и содержательного Кодекса поведения (COC) в Восточном море, который соответствует международному праву, в частности UNCLOS.



В тот же день на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята ежегодная резолюция о Мировом океане и морском праве, соавторами которой выступили 118 стран, включая Вьетнам.



UNCLOS была принята 10 декабря 1982 года, а официально вступила в силу 16 ноября 1994 года. Вьетнам был одной из первых 107 стран, подписавших, а затем ратифицировавших конвенцию 23 июня 1994 года. В настоящее время UNCLOS насчитывает 170 государств-членов



