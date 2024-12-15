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Вьетнам призвал к полному соблюдению правовых норм и обязательств UNCLOS

Все страны, независимо от их размера, должны полностью соблюдать правовые нормы и обязательства, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), заявил посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций.
  Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, выступает на ежегодной пленарной дискуссии по вопросам Мирового океана и морского права, проводимой Генеральной Ассамблеей ООН. Фото: ВИA  
Он сделал это заявление в ходе ежегодной пленарной дискуссии по вопросам Мирового океана и морского права, состоявшейся в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с 10 по 12 декабря. Мероприятие совпало с 30-й годовщиной вступления конвенции в силу.

В своем выступлении посол Данг Хоанг Жанг охарактеризовал конвенцию как важное достижение и наиболее значимое воздействие процесса кодификации современного международного права. Она обеспечивает всеобъемлющую правовую базу, определяющую права и обязанности всех стран в области морской деятельности, управления ресурсами и охраны окружающей среды.

Для решения возникающих и многоплановых задач в области управления океаном дипломат призвал страны продолжать придерживаться многостороннего подхода, еще больше усилить роль соответствующих международных и региональных механизмов, а также активизировать разработку и принятие новых правоприменительных документов для содействия соблюдению UNCLOS в конкретных районах морского сотрудничества.

По его словам, действия каждой страны, включая морские претензии, деятельность на море и международное сотрудничество по морским вопросам, должны соответствовать UNCLOS.

Данг Хоанг Жанг также призвал страны, особенно развитые, взять на себя более твердые обязательства и действия, выделять больше ресурсов и содействовать передаче технологий развивающимся странам, чтобы добиться полного выполнения критериев Цели устойчивого развития 14 (ЦУР 14) к 2030 году.

Посол отметил, что в 2024 году также исполняется 30 лет с момента ратификации и выполнения Вьетнамом UNCLOS, подчеркнув, что, будучи активным и ответственным членом этой конвенции, страна добилась значительных успехов в реализации UNCLOS.

Вьетнам всегда придает большое значение морской экономической деятельности в своей стратегии устойчивого роста и развития, и он обязуется активно содействовать подготовке и практическому участию в третьей Конференции ООН по океану, посвященной реализации ЦУР 14 в 2025 году, добавил он.

В своей речи Данг Хоанг Жанг также выразил обеспокоенность по поводу недавних действий и напряженности в Восточном море, которые угрожают региональному миру и безопасности и противоречат положениям UNCLOS.

Подчеркнув принципиальную позицию Вьетнама по поддержке мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, включая UNCLOS, он призвал вовлеченные страны полностью выполнять свои обязательства по UNCLOS с доброй волей, полностью и эффективно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC), проявлять сдержанность,, укреплять доверие, разрешать споры мирным путем и уважать все дипломатические и правовые процессы.

Вьетнам всегда уважает права прибрежных государств на принятие внутренних законов в соответствии с UNCLOS и требует от них уважать суверенитет и законные права других прибрежных государств, сказал он, подтвердив обязательство Вьетнама полностью выполнять DOC и активно работать с другими странами для завершения разработки эффективного и содержательного Кодекса поведения (COC) в Восточном море, который соответствует международному праву, в частности UNCLOS.

В тот же день на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята ежегодная резолюция о Мировом океане и морском праве, соавторами которой выступили 118 стран, включая Вьетнам.

UNCLOS была принята 10 декабря 1982 года, а официально вступила в силу 16 ноября 1994 года. Вьетнам был одной из первых 107 стран, подписавших, а затем ратифицировавших конвенцию 23 июня 1994 года. В настоящее время UNCLOS насчитывает 170 государств-членов


ИЖВ/ВИА

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