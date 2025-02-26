НОВОСТИ
Вьетнам призвал к мирным мерам для прекращения российско-украинского конфликта
Посол Данг Хоанг Жанг подтвердил последовательную позицию Вьетнама по урегулированию международных споров мирными средствами, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, особенно основными принципами уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности государств, а также отказа от применения силы или угрозы силой.
Он отметил твердую поддержку Вьетнамом роли ООН в поддержании международного мира и безопасности. Дипломат также высоко оценил конструктивные инициативы, направленные на развитие диалога с целью положить конец конфликту на основе международного права и Устава ООН и с полным учетом законных интересов всех вовлеченных сторон.
Посол Данг Хоанг Жанг также подчеркнул, что любое решение конфликта должно быть достигнуто на основе консенсуса при активном участии всех заинтересованных сторон, а не углублять разногласия и конфронтацию.
Он подтвердил готовность Вьетнама активно содействовать дипломатическим усилиям, а также реконструкции и восстановлению Украины, в стремлении к миру и стабильности в регионе и во всем мире.