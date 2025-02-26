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НОВОСТИ

Вьетнам призвал к мирным мерам для прекращения российско-украинского конфликта

Вьетнам выразил глубокую обеспокоенность затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной и его разрушительными последствиями, призвал к немедленному прекращению боевых действий и настоятельно рекомендовал все стороны избегать действий, которые могут привести к эскалации напряженности.
  Обзор сессии. Фото: ВИA  
Выступая 24 февраля в Нью-Йорке на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной ситуации в Украине, где исполнилось три года российско-украинскому конфликту, постоянный представитель Вьетнама при ООН посол Данг Хоанг Жанг подчеркнул важность приоритетной защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры при одновременном оказании срочной гуманитарной помощи пострадавшим.

Посол Данг Хоанг Жанг подтвердил последовательную позицию Вьетнама по урегулированию международных споров мирными средствами, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, особенно основными принципами уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности государств, а также отказа от применения силы или угрозы силой.

Он отметил твердую поддержку Вьетнамом роли ООН в поддержании международного мира и безопасности. Дипломат также высоко оценил конструктивные инициативы, направленные на развитие диалога с целью положить конец конфликту на основе международного права и Устава ООН и с полным учетом законных интересов всех вовлеченных сторон.

Посол Данг Хоанг Жанг также подчеркнул, что любое решение конфликта должно быть достигнуто на основе консенсуса при активном участии всех заинтересованных сторон, а не углублять разногласия и конфронтацию.

Он подтвердил готовность Вьетнама активно содействовать дипломатическим усилиям, а также реконструкции и восстановлению Украины, в стремлении к миру и стабильности в регионе и во всем мире.

ВИА/ИЖВ

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