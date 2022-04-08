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НОВОСТИ

Вьетнам призвал к диалогу для разрешения конфликта

7 апреля в ходе 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН рассматривался проект Резолюции о приостановлении прав России, связанных с членством в Совете ООН по правам человека.

Страны выразили обеспокоенность текущей ситуацией в Украине и подчеркнули необходимость соблюдения международного права. После того, как Генеральная Ассамблея рассмотрела и одобрила Резолюцию, представитель России заявил о выходе России из состава Совета по правам человека.

Выступая на сессии Посол Данг Хоанг Жанг, глава постоянной миссии Вьетнама при ООН, подтвердил последовательную позицию Вьетнама, направленную на урегулирование международных споров мирными средствами на основе уважения Устава ООН и международного права, особенно принципов уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности государств, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы в международных отношениях.

Посол также подчеркнул точку зрения Вьетнама о том, что все решения Генеральной Ассамблеи ООН должны основываться на проверенной, объективной и прозрачной информации при координации действий заинтересованных сторон и широких консультациях со странами. ООН и международное сообщество должны продолжать создавать благоприятные условия усилиям по проведению дипломатических переговоров между соответствующими сторонами для поиска мирного и всеобъемлющего решения.

Нянзан/ВИА

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