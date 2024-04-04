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Вьетнам призвал активизировать усилия по дальнейшему продвижению гендерного равенства

Посол Май Фан Зунг, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, 3 апреля призвал прилагать больше усилий для дальнейшего продвижения гендерного равенства, а также роли женщин и девочек во всех процессах мира и безопасности. Выступая от имени межрегиональной группы по пункту 10 общих дебатов - техническое сотрудничество в рамках 55-й очередной сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Швейцарии с 26 февраля по 5 апреля, Май Фан Зунг подчеркнул роль и вклад женщин и девочек в реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР).

Он представил ряд предложений, таких как приоритет полного, эффективного и значимого участия женщин и девочек, а также признание их вклада в механизмы принятия решений в области политики, экономики, культуры и социальных вопросов, особенно в области сокращения бедности, обеспечения устойчивых средств к существованию, стартапов и инноваций, а также устранения гендерных барьеров.

Необходимо обеспечить их участие и лидерство в сфере науки, технологий и цифровой трансформации, сказал посол.

Май Фан Зунг также предложил выделять бюджетные средства и наращивать потенциал для достижения гендерного равенства в институтах и политике во всех странах, включая развивающиеся государства, отметив, что обмен опытом и сотрудничество помогут странам ускорить реализацию ЦУР.

В качестве члена Совета ООН по правам человека на период 2023-2025 годов Вьетнам определил восемь групп приоритетных вопросов с конкретными инициативами, которые широко поддерживаются другими странами.

Среди этих приоритетов продвижение гендерного равенства и обеспечение прав человека в рамках устойчивого развития демонстрируют его долгосрочные обязательства и усилия в вопросах, представляющих международный интерес.

ВИА/ИЖВ

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