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Вьетнам призвал активизировать усилия по дальнейшему продвижению гендерного равенства
Он представил ряд предложений, таких как приоритет полного, эффективного и значимого участия женщин и девочек, а также признание их вклада в механизмы принятия решений в области политики, экономики, культуры и социальных вопросов, особенно в области сокращения бедности, обеспечения устойчивых средств к существованию, стартапов и инноваций, а также устранения гендерных барьеров.
Необходимо обеспечить их участие и лидерство в сфере науки, технологий и цифровой трансформации, сказал посол.
Май Фан Зунг также предложил выделять бюджетные средства и наращивать потенциал для достижения гендерного равенства в институтах и политике во всех странах, включая развивающиеся государства, отметив, что обмен опытом и сотрудничество помогут странам ускорить реализацию ЦУР.
В качестве члена Совета ООН по правам человека на период 2023-2025 годов Вьетнам определил восемь групп приоритетных вопросов с конкретными инициативами, которые широко поддерживаются другими странами.
Среди этих приоритетов продвижение гендерного равенства и обеспечение прав человека в рамках устойчивого развития демонстрируют его долгосрочные обязательства и усилия в вопросах, представляющих международный интерес.