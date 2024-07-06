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НОВОСТИ

Вьетнам придает приоритетное значение равному доступу к цифровым технологиям для всех

Обеспечение равного доступа к цифровым технологиям и преимуществам цифровой экономики для всех является приоритетом Вьетнама, заявил советник-посланник Кунг Дык Хан, заместитель постоянного представителя Вьетнама при ООН.
  Делегация Вьетнама на 56-й сессии Совета ООН по правам человека. Фото: ВИA  
В своем выступлении на диалоге о новых технологиях с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолкером Тюрком, состоявшемся в рамках 56-й сессии Совета ООН по правам человека (HRC56), Кунг Дык Хан отметил, что Национальная программа цифровой трансформации страны разработана с целью сокращения цифрового разрыва путем расширения доступа к Интернету в сельских районах, а также поддержки уязвимых групп населения.

Он подтвердил приверженность Вьетнама делу продвижения прав человека в условиях революции цифровых технологий, особенно быстрого развития Интернета и искусственного интеллекта.

Поскольку распространение средств коммуникации породило такие проблемы, как фальшивые новости и дезинформация, Вьетнам призывает к расширению сотрудничества между странами, региональными и международными организациями для обмена опытом и координации действий в целях реагирования и установления глобальных стандартов устойчивого развития на основе развивающихся технологий, подчеркнул он.

Позже, в ходе диалога со Специальным докладчиком ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека, вьетнамский дипломат заявил, что борьба с нищетой является одним из самых заметных достижений международного сообщества.
Учитывая, что весь мир сталкивается с высоким риском возвращения к нищете из-за последствий конфликтов и изменения климата, Вьетнам призывает международное сообщество объединить усилия для поиска решений этой проблемы, сказал он.

Он подчеркнул, что Вьетнам получил высокую оценку международного сообщества за снижение уровня нищеты, а обновление глобального индекса многомерной бедности, проведенное Программой развития ООН и Оксфордской инициативой по проблемам нищеты и человеческому развитию при Оксфордском университете в 2023 году, показало, что Вьетнам является одной из 25 стран, сокративших многомерную бедность вдвое в течение 15 лет

ВИА/ИЖВ

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