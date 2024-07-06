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Вьетнам придает приоритетное значение равному доступу к цифровым технологиям для всех
Он подтвердил приверженность Вьетнама делу продвижения прав человека в условиях революции цифровых технологий, особенно быстрого развития Интернета и искусственного интеллекта.
Поскольку распространение средств коммуникации породило такие проблемы, как фальшивые новости и дезинформация, Вьетнам призывает к расширению сотрудничества между странами, региональными и международными организациями для обмена опытом и координации действий в целях реагирования и установления глобальных стандартов устойчивого развития на основе развивающихся технологий, подчеркнул он.
Позже, в ходе диалога со Специальным докладчиком ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека, вьетнамский дипломат заявил, что борьба с нищетой является одним из самых заметных достижений международного сообщества.
Учитывая, что весь мир сталкивается с высоким риском возвращения к нищете из-за последствий конфликтов и изменения климата, Вьетнам призывает международное сообщество объединить усилия для поиска решений этой проблемы, сказал он.
Он подчеркнул, что Вьетнам получил высокую оценку международного сообщества за снижение уровня нищеты, а обновление глобального индекса многомерной бедности, проведенное Программой развития ООН и Оксфордской инициативой по проблемам нищеты и человеческому развитию при Оксфордском университете в 2023 году, показало, что Вьетнам является одной из 25 стран, сокративших многомерную бедность вдвое в течение 15 лет