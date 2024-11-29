Вьетнам придает первостепенное значение отношениям с Камбоджей

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам (справа) встречается с королем Камбоджи Нородомом Сихамони в Ханое 28 ноября. (Фото: ВИA)

Поздравив камбоджийский народ с его великими и значительными достижениями в деле национального строительства и развития, генсек ЦК КПВ То Лам выразил уверенность, что под правлением короля и руководством Сената, Национального собрания и правительства он добьется новых, еще больших успехов в строительстве мирной, независимой, демократической и социально прогрессивной Камбоджи. Он подтвердил, что Вьетнам поддерживает видение и направление развития Камбоджи на новом этапе.

Лидер партии подчеркнул, что вьетнамско-камбоджийские отношения выдержали множество испытаний в борьбе за национальное освобождение обеих стран, а также в нынешнем процессе национального строительства и развития.

Он также подчеркнул необходимость развивать драгоценные традиции, которые были заложены покойным президентом Хо Ши Мином, покойным отцом короля Нородомом Сиануком и поколениями лидеров обеих стран, и продолжать взаимную поддержку в строительстве и развитии своих стран.

Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят о поддержке и помощи, оказанной Сенатом, Национальным собранием, правительством, военными и народом Камбоджи вьетнамскому народу во время его борьбы за национальное освобождение в прошлом, а также в нынешнем процессе национального строительства, подтвердил глава партии.

Король Нородом Сиамони поздравил вьетнамский народ с великими и исторически значимыми достижениями, которых он добился в процессе обновления, национального строительства и развития. Он выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с генеральным секретарем То Ламом они продолжат добиваться еще больших успехов и выполнять поставленные партией цели, внося тем самым вклад в общее развитие региона и всего мира.

Он подтвердил, что визит То Лама в Камбоджу в июле в качестве президента государства имел историческое значение и способствовал укреплению добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной стабильности между Камбоджей и Вьетнамом.

Король также выразил глубокую признательность за огромную, своевременную и эффективную поддержку и помощь, которую Вьетнам оказал Камбодже в ее борьбе за независимость и освобождение от геноцидного режима, а также в нынешнем процессе национального строительства. Он подтвердил высокое желание и твердую решимость камбоджийских лидеров и народа продолжать развивать и сохранять отношения между двумя странами.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отметил, что визит короля в этот раз является важным событием и вехой, которая еще больше укрепляет традиционную дружбу и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Камбоджей.

Пользуясь случаем, он пригласил короля и королеву-мать совершить поездку во Вьетнам на отдых в подходящее время.