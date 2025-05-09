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Вьетнам придает особое значение традиционной дружбе и готов к тесному сотрудничеству с Россией для развития двусторонних отношений
Россия всегда рассматривает Вьетнам как одного из своих ведущих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил он, напомнив о своем визите во Вьетнам в январе этого года.
Генеральный секретарь То Лам упомянул об официальном визите российского премьера во Вьетнам в январе и о государственном визите президента Владимира Путина в июне 2024 года. По его словам, поездка в этот раз отражает высокое уважение партии и государства Вьетнама к традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией, а также твердую политическую решимость обеих сторон и далее активизировать двусторонние отношения.
Он подчеркнул, что партия, государство и народ Вьетнама всегда ценят и помнят драгоценную поддержку со стороны бывшего Советского Союза и нынешней России в борьбе за национальное освобождение в прошлом и в процессе строительства и защиты страны в настоящее время.
Глава партии Вьетнама предложил обеим сторонам продолжить укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства путем дальнейшего усиления политического доверия посредством увеличения числа взаимных визитов на всех уровнях, повышения эффективности Межправительственного комитета и входящих в него рабочих групп, а также укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности.
Он также предложил укреплять сотрудничество в области энергетики - нефти и газа, а также ядерной энергии; расширять связи в области новой энергетики, в частности, экологически чистой энергии, возобновляемых источников энергии и ветроэнергетики; продолжать развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество и повышать эффективность сотрудничества; укреплять партнерство в областях, в которых у них есть традиционные отношения и преимущества, таких как образование - обучение, наука - технологии, связи между населенными пунктами, транспорт и туризм.
Кроме того, необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы вьетнамцы могли стабильно жить, учиться и работать в России, добавил он.
Лидеры двух стран обсудили меры по укреплению политического доверия и расширению двустороннего сотрудничества, особенно в таких областях, которые соответствуют сильным сторонам и потенциалу их стран, как энергетика, торговля и инвестиции, оборонная промышленность, транспорт, высокие технологии, искусственный интеллект, цифровая экономика, образование и подготовка кадров, культура, туризм, связи между населенными пунктами и обмены между людьми.
Они договорились продолжать развивать сотрудничество между вьетнамскими и российскими министерствами, отраслями, местными органами власти и бизнесом, устранять торговые и инвестиционные барьеры, содействовать реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, логистики и цифровой трансформации.
Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что правительство России будет координировать свои действия с вьетнамским коллегой для выполнения решений, принятых на высшем уровне.