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Вьетнам придает особое значение глобальному многостороннему подходу к решению проблемы изменения климата
Тот факт, что Резолюция была принята консенсусом 193 государствами-членами ООН, включая 132 из 193 соавторов, особенно показательна.
Во-первых, это свидетельствует об огромных последствиях изменения климата, а также о совершенно очевидной безотлагательной необходимости усиления реагирования на изменение климата.
Во-вторых, эта безотлагательность стала настолько серьезной, что привлекла широкое международное внимание, в результате чего многие страны могут быть чувствительны к содержанию, которое МС может включить в свое консультативное заключение, даже если оно все еще является очень обдуманным, но в конечном итоге решили поддержать.
В-третьих, тот факт, что резолюция была принята консенсусом, свидетельствует о преимуществах многостороннего подхода, соблюдения международного права и придания важности консультациям и диалогу между странами. Вануату и Основная группа стран вели открытый и активный переговорный процесс, представляя все географические группы, умело используя различные формы публичности и внимания, широкое внимание международного сообщества, всех государств-членов ООН, а также прессы и активистов в области изменения климата.
Принятие Резолюции показывает, что международное сообщество может и готово предпринять совместные решительные действия для реагирования на изменение климата.
Вьетнам с самого начала активно участвовал в продвижении этой инициативы вместе с Вануату. Многие из его замечаний были включены в Резолюцию, в том числе введение принципа «общей, но дифференцированной ответственности», касающегося воздействия изменения климата на развивающиеся и уязвимые страны, торговлю, а также во вьетнамские инициативы, предложенные в Совете по правам человека в отношении изменения климата... Вклад страны помогает сделать содержание Резолюции более сбалансированным и всеобъемлющим, проясняя юридическое содержание как наиболее важное содержание, которое поддерживают и ценят международные друзья.
Вьетнам серьезно пострадал от изменения климата, особенно от повышения уровня моря, поэтому активное участие в основной группе по разработке резолюции помогает продвигать политику Вьетнама и активные усилия по реагированию на изменение климата, включая обязательство сократить чистые выбросы до нуля к 2050 году, тем самым заручившись усилением международной поддержки мер реагирования на изменение климата
Например, согласно некоторым исследованиям, если уровень моря поднимется на 1 м, 40 % дельты Меконга и 10 % дельты Красной реки будут затоплены, что напрямую повлияет на жизнь 20-30 млн. человек. Поэтому за прошедшее время партия и государство предложили множество комплексных и радикальных руководящих принципов и политик для эффективного реагирования на изменение климата, в том числе путем участия в совместных усилиях международного сообщества.
Участие в разработке этой Резолюции также решительно подтверждает позицию Вьетнама о том, что решение глобальных проблем должно иметь глобальный подход, на основе придания важности многостороннему сотрудничеству, роли многосторонних институтов и особенно на основе уважения международного права и Устава ООН