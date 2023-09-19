НОВОСТИ
Вьетнам придает большое значение устойчивому развитию индустрии спортивных товаров
На конференции посол - глава делегации Ле Тхи Тует Май информировала, что спортивные товары составляли значительную долю в двух основных экспортных группах Вьетнама: швейно-текстильной и обувной. Вьетнам стал важной производственной базой для известных мировых брендов, благодаря значительным преимуществам, таким как обильные человеческие ресурсы, трудолюбивые и быстро осваивающие новые технологии и навыки, глубокий уровень международной экономической интеграции посредством многосторонней торговой системы и все более открытой преференциальной торговой сети (FTA), особенно торговых соглашений нового поколения (EVFTA и CPTPP)... Вьетнам участвует в мировых усилиях по обеспечению устойчивого развития посредством реализации Национальной стратегии зеленого роста на период 2021-2030 годов, видение до 2050 года. Вьетнам поставил цель, чтобы к 2035 году швейно-текстильная и обувная промышленность развивалась эффективно и устойчиво в соответствии с моделью экономики замкнутого цикла. Политические решения, направленные на достижение этой цели, поднимут производство во Вьетнаме на новую высоту, повысив уровень независимости и автономии производства, от «Сделано во Вьетнаме» до «Сделано Вьетнамом».
Стефан Зайдель, руководитель отдела устойчивого развития Puma, рассказал об усилиях Puma по всему миру, направленных на достижение экологических целей, включая тесное сотрудничество между Puma и вьетнамскими поставщиками. Puma поощряет, направляет и поддерживает фабрики во Вьетнаме в переходе на солнечную энергию (программа солнечной кровли), энергию биомассы, повторном использовании охлаждающей воды для окрашивания и стирки тканей, Программа улучшения химического управления...
Adidas и Nike выбрали Вьетнам в качестве основного производственного центра для своих глобальных цепочек поставок. Отчет Adidas за 2020 год показывает, что 98% производства компании сосредоточено в азиатском регионе, в том числе на Вьетнам приходится 40%.
А Бертран Тисон, специалист по связям с общественностью Decathlon в Европе, сказал, что Вьетнам является второй по величине производственной базой Decathlon в мире, в стране находятся 130 заводов-партнеров, 7 розничных магазинов, в которых работает 400 сотрудников, что помогло компании достичь 1 миллиарда евро оборота в 2022 году. Выполняя социальную и экологическую ответственность, а также для удовлетворения требований потребительского рынка, особенно ЕС, Decathlon координирует с поставщиками, особенно вьетнамскими, с целью сокращения «следов» выбросов углекислого газа и борьбы с изменением климата.
Конференция привлекла большое внимание представителей членов ВТО и международных организаций, неправительственных организаций, ассоциаций и экспертов.