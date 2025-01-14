НОВОСТИ
Вьетнам придает большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией
Он имеет большое значение для конкретизации соглашений, достигнутых высокопоставленными лидерами двух стран в последнее время, особенно после динамичного взаимодействия и обменов, которые происходили в течение 2024 года.
Партия, государство, НС и народ Вьетнама всегда помнят о ценной поддержке и искренней помощи, которую российский народ оказал Вьетнаму в период его борьбы за национальную независимость и воссоединение страны, а также в нынешних усилиях по развитию и строительству страны. Вьетнам придает большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией, считая ее одним из ключевых партнеров в своей внешней политике, сказал Чан Тхань Ман.
Он поздравил Россию со значительными достижениями за последние два десятилетия, в частности, в обеспечении внутриполитической и социальной стабильности, динамичном экономическом росте, укреплении международного авторитета и обеспечении благосостояния народа под руководством президента Владимира Путина и правительства во главе с премьер-министром Мишустиным.
Подчеркнув, что Россия стремится к укреплению сотрудничества с Вьетнамом в различных областях, Мишустин отметил, что Россия придает особое значение расширению сотрудничества между населением и бизнесом двух стран.
Оба лидера с удовлетворением отметили, что двусторонние политико-дипломатические отношения продолжают укрепляться на основе высокого уровня доверия, активно осуществляется обмен делегациями. Это касается и межпарламентского сотрудничества, которое служит важной основой для развития двустороннего взаимодействия во всех сферах.
Председатель НС Чан Тхань Ман заявил, что в 2025 году законодательный орган готов принять председателя Государственной Думы с официальным визитом во Вьетнам и сопредседательствовать на четвертом заседании Межпарламентского комитета по сотрудничеству.
НС Вьетнама поддерживает усилия правительства и министерств по дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества между двумя странами, особенно в таких ключевых областях, как оборона и безопасность, продвижение военно-технического сотрудничества, развитие индустрии безопасности, укрепление сотрудничества в энергетическом и нефтегазовом секторах путем изучения и рассмотрения возможности расширения сотрудничества и подписания новых соглашений о сотрудничестве.
В области экономики, торговли и инвестиций Чан Тхань Ман предложил правительствам двух стран снизить технические барьеры для укрепления двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
По его словам, в области науки, образования, культуры, спорта и туризма обе стороны должны укреплять совместные проекты и программы, а также организовывать мероприятия по обмену, которые принесут ощутимую пользу местным сообществам и двум народам.
Председатель НС подчеркнул, что законодательный орган Вьетнама готов работать с правительствами двух стран над решением институциональных препятствий, содействием сотрудничеству и гармонизацией интересов, имея общую цель - развивать двусторонние отношения в глубоком и эффективном направлении.
В условиях сложных глобальных и региональных событий Вьетнам последовательно придерживается своей внешней политики независимости, самодостаточности, многосторонности и диверсификации и всегда надеется на развитие сотрудничества с Россией во всех областях на взаимное благо народов обеих стран, а также во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Как ответственный член АСЕАН, Вьетнам поддерживает Россию в расширении ее присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укреплении сотрудничества с этой группировкой, заявил Чан Тхан Ман, подтвердив, что Вьетнам готов служить мостом для развития сотрудничества России со странами АСЕАН.
Вьетнам также надеется, что Россия внесет свой вклад в развитие, мир и общее процветание в регионе, а также поддержит позицию АСЕАН и Вьетнама в решении споров в Восточном море мирными средствами на основе уважения международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), добавил он.
Председатель НС, пользуясь случаем, поблагодарил премьер-министра Мишустина и российские власти всех уровней за внимание к обеспечению безопасности и созданию благоприятных условий для вьетнамской общины, живущей, работающей и обучающейся в России.
Подчеркнув огромный потенциал для сотрудничества и развития между двумя странами, он выразил надежду, что обе стороны будут координировать усилия по реализации решений, способствующих росту двусторонней торговли./