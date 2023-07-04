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Вьетнам придает большое значение сотрудничеству с ЭСКАТО
Во время своих переговоров с заместителем Генерального секретаря ООН и исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Салсией Алисджахбана в Ханое Буй Тхань Шон сказал, что визит Алисджахбаны во Вьетнам, который состоится 3-6 июля, имеет важное значение в контексте того, что мир и регион находятся на полпути к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и сталкиваются с отмеченными проблемами, требующими более тесного международного сотрудничества.
Министр Шон проинформировал представителя ООН о социально-экономическом положении Вьетнама и международной интеграции, а также об основных направлениях деятельности в этих областях.
Министр подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы, многосторонности и диверсификации отношений, активной и инициативной международной интеграции, а также поддержки многосторонности и мирового порядка, основанного на международном праве и Уставе ООН.
Он воспользовался случаем, чтобы поблагодарить ООН и ЭСКАТО за их товарищеские отношения и поддержку социально-экономического развития Вьетнама и международной интеграции на протяжении последних десятилетий.
Со своей стороны, Алисджахбана выразила свои добрые чувства к Вьетнаму и впечатления о его социально-экономических достижениях.
Она высоко оценила растущую роль и положение Вьетнама в регионе и мире, а также активный и действенный вклад страны в ЭСКАТО, заявив, что комиссия хочет укрепить сотрудничество со страной в ближайшее время.
Обе стороны обменялись мнениями о позитивных изменениях в сотрудничестве за прошедшее время и обсудили меры по дальнейшему укреплению сотрудничества в предстоящее время.
Министр иностранных дел Вьетнама предложил ООН и ЭСКАТО, в частности, сопровождать и оказывать техническую поддержку Вьетнаму в области устойчивого развития и реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).
Алисджахбана подтвердила свою готовность участвовать в обсуждениях с вьетнамской стороной относительно возможности организации национального форума по ЦУР в 2024 году для ускорения реализации целей.
Они договорились активизировать сотрудничество в таких областях, как адаптация к изменению климата, реализация партнерств по переходу к справедливой энергетике (JETP), переход к «зеленой» энергетике на транспорте, развитие транспортной инфраструктуры, укрепление статистического потенциала, цифровая трансформация, научно-технический прогресс и инновации.
ЭСКАТО является наиболее инклюзивной межправительственной платформой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Комиссия поощряет сотрудничество между своими 53 государствами-членами и девятью ассоциированными членами в поисках решений проблем устойчивого развития. ЭСКАТО является одной из пяти региональных комиссий ООН.
ЭСКАТО поддерживает свои отношения с Вьетнамом с момента национального воссоединения и оказывает техническую поддержку стране практически во всех социально-экономических секторах.