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Вьетнам придает большое значение развитию традиционной дружбы и многостороннего сотрудничества с Финляндией
В свою очередь, спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо напомнил о визитах в Финляндию вьетнамских делегаций всех уровней в 2023 году, когда две страны отмечали 50-ю годовщину установления дипломатических отношений.
Упомянув визит председателя НС Выонг Динь Хюэ в 2021 году, спикер парламента Финляндии сказал, что он способствовал открытию множества новых возможностей для сотрудничества между двумя законодательными органами, а также активизации торговли и сотрудничества между Вьетнамом и Финляндией.
Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо с удовлетворением отметил, что две страны перешли от помощи в целях развития к сотрудничеству в целях развития, а также укрепили взаимовыгодные торговые связи, и назвал их хорошими шагами в развитии двусторонних отношений.
Вьетнам - один из важных торговых партнеров Финляндии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), двусторонняя торговля с которым значительно расширилась за последние 50 лет, сказал финский лидер.
Он подчеркнул, что законодательные органы Финляндии ратифицировали Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), добавив, что две страны обладают значительным потенциалом для сотрудничества в энергетике, информационных технологиях, образовании и других областях.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ также выразил свою радость в связи с позитивным развитием двустороннего сотрудничества, особенно в области политики-дипломатии, экономики-торговли, сотрудничества в области развития и образования-обучения.
Вьетнамский лидер высоко оценил плодотворное сотрудничество и взаимную поддержку между двумя странами на многосторонних форумах, в частности в Организации Объединенных Наций (ООН), и призвал Финляндию продолжать поддерживать Вьетнам в развитии его всестороннего сотрудничества с Европейским союзом (ЕС). В свою очередь, Вьетнам готов работать в качестве моста между Финляндией и АСЕАН, пообещал он.
Председатель НС Вьетнама отметил, что двусторонний товарооборот, который в 2023 году составил около 380 миллионов долларов США, остается скромным по сравнению с потенциалом двух стран, и сказал, что Вьетнам готов содействовать расширению торговых связей.
Он также использовал этот случай, чтобы призвать финскую сторону открыть двери для основных экспортных товаров Вьетнама, таких как железная и стальная продукция, машины, оборудование, транспортные средства и запасные части, а также одежда, текстиль и аксессуары.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ поблагодарил финский парламент за ратификацию EVIPA и предложил ему призвать другие парламенты ЕС завершить этот процесс, объяснив, что соглашение, как ожидается, откроет новые возможности сотрудничества для бизнеса двух стран, особенно в области зеленой экономики, цифровой трансформации, высоких технологий, телекоммуникаций, возобновляемых источников энергии, окружающей среды, очистки воды, лесных технологий, ИКТ и умного городского развития.
Лидер принимающей стороны предложил Финляндии поддержать отмену Европейской комиссией (ЕК) предупреждения о "желтой карточке" в отношении вьетнамских морепродуктов, что поможет европейским потребителям получить доступ к качественным морепродуктам по конкурентоспособным ценам и будет способствовать социально-экономическому развитию Вьетнама.
НС Вьетнама высоко ценит подписание рамочного соглашения между двумя правительствами о проектах, финансируемых в рамках финской программы государственных инвестиций, создающего основу для реализации проектов официальной помощи в целях развитию (ОПР) и льготных кредитов, предоставляемых правительством Финляндии, способствуя социально-экономическому развитию Вьетнама, сказал он.
Председатель НС Выонг Динь Хюэ предложил Финляндии помочь Вьетнаму в подготовке человеческих ресурсов в области инноваций и стартапов, уделить больше внимания трудовому сотрудничеству в области ИТ, здравоохранения, образования и сельского хозяйства, а также помочь стране в охране, развитии и управлении лесами.
Председатель НС Вьетнама затронул и другие сферы сотрудничества, такие как борьба с преступностью, миротворческие операции и гуманитарная деятельность.
На многостороннем уровне обе стороны координируют и поддерживают друг друга на региональных и международных парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Парламентское партнерство Азия-Европа (ПАСЕ).
Он ожидает, что соответствующие ведомства двух стран обсудят меры по преодолению препятствий на пути финского фонда поддержки государственных инвестиций во Вьетнаме.
Ранее в тот же день финский лидер и его сопровождающие возложили венок в память о президенте Хо Ши Мине в его мавзолее в Ханое.
Вечером того же дня председатель НС Выонг Динь Хюэ запланирован банкет для финских гостей.