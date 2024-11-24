НОВОСТИ
Вьетнам придает большое значение просвещению молодежи о сохранении и развитии особой солидарности с Камбоджей
Он также выразил признательность Хенг Самрину за его особую любовь к Вьетнаму и уверенность в дальнейшем вкладе бывшего лидера в дальнейшее укрепление связей между Камбоджийской народной партией (КНП), НА, Фронтом солидарности за развитие Камбоджийской родины и вьетнамскими коллегами.
В свою очередь, Хенг Самрин, который также является почетным председателем КНП и почетным председателем Высшего консультативного совета короля Камбоджи, повторил оценки высшего законодателя Вьетнама относительно двусторонних отношений.
Он подчеркнул, что общее наследие, бережно взращиваемое поколениями лидеров двух стран, будет сохранено и передано молодым поколениям, учитывая нынешнее сложное развитие ситуации в мире.