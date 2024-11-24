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НОВОСТИ

Вьетнам придает большое значение просвещению молодежи о сохранении и развитии особой солидарности с Камбоджей

Вьетнам придает большое значение просвещению молодежи о сохранении и развитии дружбы и особой солидарности страны с Камбоджей, заявил председатель Национальной ассамблеи (НС) Чан Тхань Ман на встрече с бывшим председателем НС Камбоджи Самдеком Хенг Самрином в Пномпене 23 ноября.
  Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман (слева) встречается с бывшим председателем Национальной ансамблеи Камбоджи Самдеком Хенг Самрином в Пномпене 23 ноября. Фото: ВИA  
Председатель НС Чан Тхань Ман проинформировал Хенг Самрин о результатах своих успешных переговоров с председателем НС Камбоджи Самдеком Кхуон Судари, который вместе с ним принял участие в церемонии открытия нового административного здания Национальной ансамблеи Камбоджи - символа солидарности и традиционной дружбы двух стран.

Он также выразил признательность Хенг Самрину за его особую любовь к Вьетнаму и уверенность в дальнейшем вкладе бывшего лидера в дальнейшее укрепление связей между Камбоджийской народной партией (КНП), НА, Фронтом солидарности за развитие Камбоджийской родины и вьетнамскими коллегами.

В свою очередь, Хенг Самрин, который также является почетным председателем КНП и почетным председателем Высшего консультативного совета короля Камбоджи, повторил оценки высшего законодателя Вьетнама относительно двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что общее наследие, бережно взращиваемое поколениями лидеров двух стран, будет сохранено и передано молодым поколениям, учитывая нынешнее сложное развитие ситуации в мире.

ИЖВ/ВИА

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