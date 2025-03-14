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НОВОСТИ

Вьетнам придает большое значение отношениям с Россией

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг 12 марта подтвердила, что Вьетнам всегда придает большое значение дружбе, традиционным отношениям, а также всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией.
  Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг встречается с заместителем губернатора Калужской области В.В. Потемкиным в Ханое 12 марта. Фото: baoquocte.vn 
Принимая в Ханое заместителя губернатора Калужской области В.В.Потемкина, Ле Тхи Тху Ханг заявила, что Вьетнам надеется поддерживать и укреплять сотрудничество с Россией в различных областях, рассматривая ее как верного и надежного друга.

Она высоко оценила результаты сотрудничества между местными властями двух стран, подчеркнув, что Министерство иностранных дел Вьетнама поддерживает расширение сотрудничества между местными властями и ведомствами Вьетнама и Калуги, а также между вьетнамскими предприятиями и российским бизнесом в целом и калужским в частности, в таких областях, где регион имеет сильные стороны, как высокотехнологичное сельское хозяйство, наука, атомная энергетика, аэрокосмическая промышленность и образование.

Ле Тхи Тху Ханг поблагодарила калужские власти за содействие работе вьетнамских предприятий в регионе. Она также подтвердила готовность Вьетнама создать условия для инвестирования и работы калужских предприятий в стране.

В свою очередь, Потемкин высоко оценил давнюю дружбу между Вьетнамом и Россией, выразив желание, чтобы Министерство иностранных дел Вьетнама продолжало поддерживать потенциальные проекты и инициативы, направленные на развитие отношений между двумя странами, а также между Вьетнамом и Калугой.

По его словам, многие вьетнамские студенты являются одними из самых выдающихся выпускников в области ядерных наук в Калуге, что является гордостью образовательного сотрудничества между Вьетнамом и Россией.
Отметив, что 2025 год является очень важным годом для обеих стран, в котором отмечаются крупные юбилеи, обе стороны договорились тесно координировать работу по организации торжеств.

ВИА/ИЖВ

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