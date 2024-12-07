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Вьетнам привлек почти 31,4 миллиарда долларов США иностранных инвестиций за 11 месяцев

Общий объем зарегистрированных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам, включая новые и дополнительные инвестиции, а также капиталовложения через покупку акций, достиг 31,4 миллиарда долларов США за первые 11 месяцев 2024 года. Почти 17,39 миллиарда долларов было вложено в 3035 новых проектов, в то время как 9,93 миллиарда долларов было добавлено к 1350 существующим проектам, а 4,06 миллиарда долларов были потрачены иностранными инвесторами на покупку акций.

Только в ноябре было зарегистрировано ПИИ на сумму 4,12 млрд долларов США, согласно данным Агентства иностранных инвестиций Министерства планирования и инвестиций.

В январе-ноябре было освоено 21,68 млрд долларов США, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иностранные инвесторы вложили средства в 18 из 21 сектора национальной экономики. Среди них лидирует перерабатывающая и обрабатывающая промышленность, где общий объем инвестиций достиг почти 20,2 миллиарда долларов США, что составляет около 64,4 % от общего объема, что на 8,7 % меньше, чем в прошлом году. За ней следовал бизнес в сфере недвижимости с совокупным капиталом в 5,63 миллиарда долларов США, или 17,9 % от общего объема, и ростом на 89,1% по сравнению с прошлым годом. За рассматриваемый период Вьетнам привлек инвестиции из 110 стран и территорий. Список возглавил Сингапур, который влил в страну почти 9,14 млрд долларов США, что составило 29,1% от общего объема, увеличившись на 53,7% по сравнению с прошлым годом. Республика Корея заняла второе место с 3,89 млрд долларов США, что составило 12,4% от общего объема инвестиций, снизившись на 9% по сравнению с прошлым годом.

Северная провинция Бакнинь лидирует по объему ПИИ: 5,04 млрд долларов США, или 16% от общего объема, что более чем в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. За ней следует северная приграничная провинция Куангнинь с 2,29 млрд долларов США, что составляет 7,3%, снизившись на 26,3% по сравнению с прошлым годом.

Между тем, Хошимин возглавил страну по количеству проектов.

ИЖВ/ВИА

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