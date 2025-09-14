Вьетнам привлёк почти 14 миллионов иностранных туристов в январе–августе

Доходы от туризма за восемь месяцев оцениваются в 2,32 млрд долларов США, что более чем на 20% выше, чем годом ранее.



Генеральное управление туризма Вьетнама отметило, что, несмотря на традиционный низкий сезон международного туризма, положительные показатели в июле и августе свидетельствуют о явных признаках восстановления и роста на рынках иностранных туристов.



Китай и Республика Корея продолжают оставаться двумя крупнейшими рынками для Вьетнама, обеспечивая почти половину общего числа иностранных туристов. Китай занимает первое место с более чем 3,5 млн посетителей (25,4%), далее следует Республика Корея — более 2,9 млн (20,9%).



Крупные рынки также включают Тайвань (Китай), США, Японию, Камбоджу, Индию, Россию, Австралию и Малайзию. Европейские рынки также демонстрируют уверенный рост, особенно Великобритания, Франция, Германия и другие страны. В Юго-Восточной Азии поток туристов также увеличился.



Россия выделяется впечатляющим ростом — на 165% по числу туристов, чему способствовали целевые рекламные кампании, проведённые Генеральным управлением туризма, Министерством культуры, спорта и туризма, а также местными предприятиями. В то же время Индия укрепила свои позиции как один из самых перспективных рынков для Вьетнама.



Более 387 тыс. индийских туристов посетили Вьетнам за первые семь месяцев года. Генеральное управление туризма планирует организовать в сентябре мероприятия по продвижению туризма в Бангалоре и Хайдарабаде, чтобы усилить присутствие Вьетнама на этом рынке, создать условия для налаживания контактов между предприятиями двух сторон, расширить сотрудничество и стимулировать двусторонний туристический обмен.