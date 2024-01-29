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Вьетнам привлек более 2,36 миллиарда долларов США ПИИ в первый месяц 2024 года

По данным Агентства иностранных инвестиций при Министерстве планирования и инвестиций, Вьетнам привлек более 2,36 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по состоянию на 20 января, что на 40,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Свидетельства о регистрации инвестиций получили 190 новых проектов, что на 24,2% больше, чем в прошлом году, а общий зарегистрированный капитал составил более 2 миллиардов долларов США, что на 66,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Резкое увеличение количества проектов и появление крупных проектов (с объемом инвестиций более 600 миллионов долларов США каждый) стали одними из основных факторов, обусловивших резкий рост иностранного инвестиционного капитала.

Кроме того, 75 проектов зарегистрировали корректировку инвестиционного капитала на сумму более 235,4 млн долларов США, что на 15,7% и 23,1% меньше, чем в прошлом году.

За месяц иностранные инвесторы внесли более 116,5 млн долларов США, совершив 174 покупки акций, что на 14,7% и 33,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В течение месяца иностранные инвесторы выделили 1,48 миллиарда долларов США, что на 9,6 % больше, чем в прошлом году.

Что касается сфер инвестирования, то иностранные инвесторы вложили средства в 15 отраслей из 21 сектора национальной экономики. Из них наибольший объем инвестиций пришелся на сектор недвижимости - более 1,27 миллиарда долларов США (53,9%), на втором месте - перерабатывающая и обрабатывающая промышленность - почти 926 миллионов долларов США (39,2%). За ними следуют научно-технологический сектор с 65,2 млн долларов США и оптовая и розничная торговля с почти 54,5 млн долларов США.

Сектор оптовой и розничной торговли привлек наибольшее количество новых проектов (38,9%) и капиталовложений в покупку акций (49,4%).

В январе 2024 года во Вьетнам инвестировали компании из 39 стран и территорий. Среди них лидирует Сингапур с более чем 1,4 млрд долларов США, на долю которого пришлось 59,5 % от общего объема инвестиционного капитала. Япония заняла второе место с почти 297 млн долларов США.

Иностранные инвесторы вложили средства в 35 провинций и городов страны. Больше всего ПИИ в этом месяце привлек Ханой - более 867 миллионов долларов США, что составляет 36,7 % от общего объема зарегистрированного инвестиционного капитала и в 39,7 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Провинция Бариа-Вунгтау заняла второе место с почти 282 млн долларов США, за ней следуют Бакжанг, Бакнинь и Донгнай.

ВИА/ИЖВ

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