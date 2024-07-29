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Вьетнам привлек более 18 миллиардов долларов США иностранного капитала за семь месяцев
Объем освоенных инвестиций составил более 12,55 млрд долларов США, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Иностранные инвесторы вложили 10,76 млрд долларов США в 1 816 новых проектов, что на 35,6% и 11,6% больше, соответственно.
В то же время в 734 проектах был скорректирован капитал на общую сумму более 10,76 миллиарда долларов США, что на 0,3% меньше по количеству проектов и на 19,4% больше по капиталу в годовом исчислении.
Взносы в капитал и покупка акций снизились на 45,2% до 2,27 млрд долларов США. По данным агентства, иностранные инвесторы направили свои средства в 18 из 21 сектора экономики, при этом наибольшую долю - более 12,65 миллиарда долларов США, или 70,3% от общего объема - получила обрабатывающая и производственная промышленность. На втором месте сектор недвижимости - более 2,87 миллиарда долларов США, на третьем - оптовая и розничная торговля - почти 740,5 миллиона долларов США, на четвертом - профессиональная и научно-техническая деятельность - более 490,6 миллиона долларов США.
В рассматриваемый период крупнейшим инвестором среди 91 страны и территории, вложившей в страну 6,52 миллиарда долларов США, стал Сингапур, за которым следуют китайский Гонконг, Япония, Китай и Республика Корея. Иностранные инвесторы разместили свои капиталы в 48 городах и провинциях страны. Бакнинь привлекла наибольший объем иностранного капитала - почти 3,2 млрд долларов США, а на втором и третьем местах оказались Куангнинь и Хошимин, привлекшие более 1,56 млрд долларов США и 1,55 млрд долларов США, соответственно.
Положительное сальдо торгового баланса сектора с иностранными инвестициями составило около 27,9 миллиарда долларов США (включая сырую нефть), что в значительной степени способствовало положительному сальдо торгового баланса страны в размере 12,4 миллиарда долларов США за семимесячный период.
По состоянию на 20 июля во Вьетнаме действовало 40 777 иностранных проектов с общим зарегистрированным капиталом в 487 миллиардов долларов США. На тот момент было освоено 309,7 миллиарда долларов США.