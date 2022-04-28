Вьетнам привлек более 10,8 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций за 4 месяца

По данным Министерства планирования и инвестиций (МПИ), Вьетнам привлек более 10,8 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за первые 4 месяца этого года, что составляет 88,3% от суммы, зарегистрированной за тот же период прошлого года.

В то время как вновь зарегистрированный капитал сократился на 56,3% до почти 3,7 млрд. долл. США, соответствующий рост на 92,5% и 74% был зафиксирован в отношении инвестиций, вложенных в текущие проекты, почти до 5,29 млрд. долл. США, а также капиталовложений и покупки акций на 1,83 млрд. долл. США.

Примечательно, что освоение ПИИ в период с января по апрель достигло 5,92 млрд. долл. США, увеличившись в годовом исчислении на 7,6%, сообщает МПИ.

Иностранные инвесторы вложили средства в 18 из 21 сектора экономики, в основном в обрабатывающий сектор на сумму 6,2 млрд. долл. США, что составляет 57,2% от общего объема ПИИ. За ним следуют недвижимость с 2,8 млн. долл. США и розничная торговля с 667,8 млн. долл. США.

За первые 4 месяца 2022 года Сингапур возглавил 72 страны и населенные пункты, инвестировавшие во Вьетнам 3,1 млрд. долл. США, что составляет 28,8% от общего объема ПИИ. Республика Корея заняла второе место с 1.82 млрд. долл. США, а Дания была третьей с фабрикой Lego стоимостью более 1,3 млрд. долл. США.

Среди 44 городов и провинций, получивших ПИИ за этот период, лидировала южная провинция Биньзыонг с 2,35 млрд. долл. США, за ней следуют северная провинция Бакнинь с 1,57 млрд. долл. США и город Хошимин с почти 1,28 млрд. долл. США.

По данным МПИ, в этом году вьетнамские фирмы инвестировали за границу более 327,72 млн. долл. США, включая 34 новых проекта на сумму более 285,8 млн. долл. США, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время за границей реализуется 1.549 проектов, финансируемых Вьетнамом, с общим объемом инвестиций около 21,55 млн. долл. США, в основном в горнодобывающей промышленности, сельском, лесном и рыбном хозяйстве.