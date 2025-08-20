НОВОСТИ
Вьетнам привлекает таланты с помощью визовой реформы
Для решения проблемы нехватки кадров правительство Вьетнама недавно ввело ряд ключевых мер, включая Постановление № 219 о привлечении иностранных специалистов и Постановление № 221 об освобождении от виз для лиц, внесших особый вклад в социально-экономическое развитие. Постановление № 229, продлевающий срок безвизового пребывания до 45 дней для граждан 12 стран, также, как ожидается, станет стимулом для развития туризма и укрепит имидж Вьетнама как открытого и привлекательного направления.
Бывший посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голеджиновски подчеркнул, что, хотя со временем Вьетнам способен подготовить собственных учёных, инженеров и менеджеров, переход к высокотехнологичной экономике требует немедленной поддержки со стороны зарубежных специалистов. «Вьетнам - это открытая экономика, находящаяся в процессе трансформации, и ему постоянно необходим международный опыт», - отметил дипломат.
Президент Корейской торговой палаты во Вьетнаме (KOCHAM) Ким Нёнг-хо высоко оценил Постановление № 219, назвав его важным шагом к преодолению многолетних трудностей бизнеса. По его словам, благодаря сокращению сроков рассмотрения и расширению категорий освобождённых от требований, данная политика упрощает административные процедуры, улучшает управление персоналом и помогает компаниям ускорять реализацию инвестиционных планов.
В то же время эксперты указали на необходимость дальнейших реформ, включая введение долгосрочных видов на жительство, что позволит инвесторам чувствовать себя увереннее.
По мнению предпринимателя Тимена Свайтинка, проживающего во Вьетнаме уже 18 лет, реформы визовой и трудовой политики имеют решающее значение для формирования среды, способной привлекать и удерживать международные таланты. «Это критически важно, если Вьетнам хочет сохранять конкурентоспособность как на региональном, так и на глобальном уровне», - сказал он.
Однако для других инвесторов долгосрочные виды на жительство являются ключевым фактором при принятии решений о крупных капитальных вложениях. Эксперт Хонг Сун предложил рассмотреть возможность выдачи 10–20-летних резидентских карт для крупнейших инвесторов с чёткими критериями, стимулирующими долгосрочное сотрудничество.
Ещё одной проблемой эксперты назвали гибкость применения новых правил. Голеджиновски отметил, что отдельные нормы, например ограничение действия специальной карты освобождения от виз (SVEC) только для ста лучших футболистов, могут оказаться слишком жёсткими. Он надеется, что регулирование будет применяться так, чтобы приносить Вьетнаму максимальную выгоду.
Ким Нёнг-хо также подчеркнул, что ясные и последовательные инструкции, а также прозрачное применение новых правил имеют решающее значение для укрепления доверия инвесторов. По его словам, Вьетнаму следует повысить гибкость в реализации визовой политики в отношении специалистов в особых сферах, чтобы дополнить систему льгот для высококвалифицированных работников.