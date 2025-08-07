НОВОСТИ
Вьетнам привлекает стратегические инвестиции в полупроводниковую промышленность
По данным, представленным заместителем министра Нгуен Дык Тамом, в настоящее время по всей стране работают более 50 предприятий по проектированию интегральных схем с числом инженеров около 7 000 человек. Кроме того, около 15 компаний с 6 600 инженерами и более чем 10 000 техническими специалистами участвуют в этапах упаковки, тестирования микросхем, а также производства оборудования и полупроводниковых материалов.
«Вьетнам начинает участвовать в этапах с высокой добавленной стоимостью, таких как производство оборудования, материалов, полупроводниковых компонентов, а также упаковка и тестирование чипов», — отметил Нгуен Дык Там.
В настоящее время ряд вьетнамских компаний, таких как Viettel, FPT, CMC… активно развивают полупроводниковую промышленность внутри страны. Наряду с этим — множество крупных иностранных инвесторов с масштабными проектами, такими как Intel, Amkor, HanaMicron… По статистике, во Вьетнаме насчитывается около 170 проектов с иностранными инвестициями в области полупроводников и высоких технологий, с общим зарегистрированным капиталом почти 11,6 миллиарда долларов США — обнадеживающая цифра.
Более того, важной вехой стало то, что такие гиганты мировой и американской индустрии полупроводников и искусственного интеллекта, как Nvidia и Qualcomm, также недавно прибыли во Вьетнам с крупными инвестиционными и деловыми планами.
По утверждению заместителя министра Нгуен Дык Тама, выбор Nvidia и Qualcomm Вьетнама в качестве стратегической базы для производства, исследований и разработки решений в области ИИ и полупроводников рассматривается как «особенно значительное достижение на пути глубокой интеграции Вьетнама в глобальную цепочку добавленной стоимости полупроводниковой отрасли».
«Это достижение вызвало мощный эффект домино, способствовало переносу ценных цепочек поставок во Вьетнам и стало скачком в продвижении Вьетнама на глобальной карте полупроводников и технологий», — подчеркнул он.
Тем временем американская компания Coherent — один из ведущих мировых концернов в области материалов, оборудования и компонентов для полупроводниковой промышленности — недавно торжественно открыла завод по производству полупроводниковых компонентов в провинции Донгнай на сумму 127 миллионов долларов США.
«Coherent внесёт существенный вклад в превращение Вьетнама в важное звено и будущий центр полупроводниковой отрасли», — заявил заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг, присутствовавший на церемонии открытия.
Мировая полупроводниковая промышленность продолжает демонстрировать стремительный рост. Согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности США, в 2024 году доходы отрасли выросли примерно на 20 % по сравнению с 2023 годом, а в 2025 году ожидается рост примерно на 12 %, что увеличит общий объём рынка до примерно 700 миллиардов долларов США
По оценкам, к 2030 году мировой рынок полупроводников достигнет объёма в 1 триллион долларов. Чтобы получить свою долю в этом «триллионном пироге», Вьетнаму предстоит проделать ещё немалую работу — в том числе ускорить привлечение иностранных инвестиций, особенно в крупные стратегические проекты.