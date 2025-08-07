Báo Ảnh Việt Nam

Вьетнам привлекает стратегические инвестиции в полупроводниковую промышленность

Многие иностранные инвесторы уже пришли во Вьетнам с проектами в области полупроводников, однако для мощного развития этой отрасли всё ещё необходимы дополнительные стратегические проекты. Важной информацией поделился заместитель министра финансов Нгуен Дык Там на втором заседании Национального руководящего комитета по развитию полупроводниковой промышленности: Вьетнам постепенно «глубже вовлекается в полупроводниковую индустрию».

По данным, представленным заместителем министра Нгуен Дык Тамом, в настоящее время по всей стране работают более 50 предприятий по проектированию интегральных схем с числом инженеров около 7 000 человек. Кроме того, около 15 компаний с 6 600 инженерами и более чем 10 000 техническими специалистами участвуют в этапах упаковки, тестирования микросхем, а также производства оборудования и полупроводниковых материалов.

«Вьетнам начинает участвовать в этапах с высокой добавленной стоимостью, таких как производство оборудования, материалов, полупроводниковых компонентов, а также упаковка и тестирование чипов», — отметил Нгуен Дык Там.

В настоящее время ряд вьетнамских компаний, таких как Viettel, FPT, CMC… активно развивают полупроводниковую промышленность внутри страны. Наряду с этим — множество крупных иностранных инвесторов с масштабными проектами, такими как Intel, Amkor, HanaMicron… По статистике, во Вьетнаме насчитывается около 170 проектов с иностранными инвестициями в области полупроводников и высоких технологий, с общим зарегистрированным капиталом почти 11,6 миллиарда долларов США — обнадеживающая цифра.

Более того, важной вехой стало то, что такие гиганты мировой и американской индустрии полупроводников и искусственного интеллекта, как Nvidia и Qualcomm, также недавно прибыли во Вьетнам с крупными инвестиционными и деловыми планами.

По утверждению заместителя министра Нгуен Дык Тама, выбор Nvidia и Qualcomm Вьетнама в качестве стратегической базы для производства, исследований и разработки решений в области ИИ и полупроводников рассматривается как «особенно значительное достижение на пути глубокой интеграции Вьетнама в глобальную цепочку добавленной стоимости полупроводниковой отрасли».

«Это достижение вызвало мощный эффект домино, способствовало переносу ценных цепочек поставок во Вьетнам и стало скачком в продвижении Вьетнама на глобальной карте полупроводников и технологий», — подчеркнул он.

Тем временем американская компания Coherent — один из ведущих мировых концернов в области материалов, оборудования и компонентов для полупроводниковой промышленности — недавно торжественно открыла завод по производству полупроводниковых компонентов в провинции Донгнай на сумму 127 миллионов долларов США.

«Coherent внесёт существенный вклад в превращение Вьетнама в важное звено и будущий центр полупроводниковой отрасли», — заявил заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг, присутствовавший на церемонии открытия.

Мировая полупроводниковая промышленность продолжает демонстрировать стремительный рост. Согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности США, в 2024 году доходы отрасли выросли примерно на 20 % по сравнению с 2023 годом, а в 2025 году ожидается рост примерно на 12 %, что увеличит общий объём рынка до примерно 700 миллиардов долларов США

По оценкам, к 2030 году мировой рынок полупроводников достигнет объёма в 1 триллион долларов. Чтобы получить свою долю в этом «триллионном пироге», Вьетнаму предстоит проделать ещё немалую работу — в том числе ускорить привлечение иностранных инвестиций, особенно в крупные стратегические проекты.

