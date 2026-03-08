Вьетнам привлекает крупных инвесторов в сегменте люксовых брендов

Вьетнам является привлекательным рынком для брендированной люксовой недвижимости. Фото: Архив

Согласно отчету Savills Branded Residences 2025-2026 гг., брендированная недвижимость продолжает сохранять свою позицию как один из самых быстрорастущих сегментов на глобальной карте премиального недвижимости. По состоянию на 2025 год средняя добавленная стоимость брендированной недвижимости в мире составляет 33%. Этот показатель подтверждает, что покупатели готовы платить значительно более высокие цены за проекты, обеспеченные известным брендом и международными стандартами управления. Примечательно, что рост стоимости брендированной недвижимости в городских районах достиг примерно 30% по сравнению с 39% на традиционных курортных рынках.

По оценке Savills, в Азиатско-Тихоокеанском регионе брендированная недвижимость является сегментом, который напрямую выигрывает от быстрого роста группы отдельных лиц с высоким уровнем чистых активов. В условиях глобальной экономической нестабильности это рассматривается как актив-убежище.

Вьетнам: от курортного направления к стратегии урбанизации

Во Вьетнаме брендированная недвижимость уже не является новым понятием. Однако, по данным Savills Hotels, текущий этап знаменует собой важный переход, поскольку этот сегмент активно расширяет присутствие в крупнейших городах, таких как г. Хошимин и Ханой, в формате люксовых брендированных проектов, где вместе существуют спрос на реальное проживание, долгосрочные инвестиции и ценность бренда.

Примечательно, что Вьетнам уже вошел в десятку стран мира с наибольшим количеством проектов брендированной недвижимости, наряду с такими развитыми рынками, как США и Индия. Это свидетельствует о том, что Вьетнам больше не является «рынком-последователем», а превратился в стратегическое направление для международных гостиничных брендов и операторов.

Топ-10 стран мира с наибольшим количеством проектов брендированной недвижимости. Фото: отчету Savills Branded Residences 2025-2026 гг.

Комментируя данную тенденцию, г-жа Уен Нгуен, Заместитель директора по гостиничному консалтингу в Юго-Восточной Азии Savills Hotels, отметила: «Ключевой фактор развития модели брендированной недвижимости на развивающихся рынках, таких как Вьетнам, заключается не только в цене, но и в доверии. Это доверие к гарантии бренда в отношении качества проекта и приверженности операционным стандартам».

Изменение профиля покупателя и задачи для инвесторов

По сравнению с периодом 5-10 лет назад, портрет покупателя во Вьетнаме существенно изменился. Если на начальном этапе рынок преимущественно был ориентирован в основном на иностранных клиентов, ищущих недвижимость для отдыха, или инвесторов, ищущих объекты с высоким доходом от аренды (yield), то в последние 4-5 лет доля внутренних покупателей, приобретающих жилье для собственного проживания с более высокими требованиями к уровню жизни, значительно выросла, особенно в крупных городах.

Эти изменения заставляют девелоперов рассматривать данный сегмент как долгосрочную стратегию развития продукта, а не просто как инструмент повышения цены продажи. По оценке Savills Hotels, правильный выбор бренда, точное позиционирование продукта для каждого сегмента клиентов и обеспечение эффективного управления после продажи станут ключевыми факторами устойчивости проектов в условиях все более разнообразного предложения и усиления конкуренции.

В ближайшее время рынок может увидеть запуск новых форматов люксовой брендированной недвижимости, что позволит диверсифицировать типы продукции и предоставить покупателям больший выбор. Однако это все еще сложная модель и брендинг – не единственный фактор, определяющий успех проекта. «Девелоперам необходимо тщательно планировать, оценивать рыночную ситуацию и четко определять потенциальных клиентов, прежде чем принимать решение о развитии этой модели», - подчеркнула г-жа Уен Нгуен.