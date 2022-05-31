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НОВОСТИ

Вьетнам привлекает все больше немецких компаний

По данным газеты «German Economic Week (WIWO, Экономическая неделя») от 29 мая, из-за жесткой политики Китая «Zero COVID» и связанные с ней нарушения цепочки поставок все больше и больше немецких компаний в Азии ищут замену китайского рынка. Примечательно, что теперь Вьетнам становится новым выбором немецких компаний.

Корреспондент ВИА в Берлине процитировал WIWO и сообщил, что в Азии многие немецкие компании заметили, что Вьетнам может стать местом производства. Марко Вальде, главный представитель Немецкой торгово-промышленной палаты (AHK) во Вьетнаме, сказал: «С 15 марта, когда Вьетнам вновь открыл свои границы, нас посетили почти еженедельно средние немецкие компании с целью поиска новых мест производства…».

Вьетнам имеет тарифное преимущество благодаря Транстихоокеанскому торговому соглашению с США и является единственной азиатской страной, кроме Сингапура, у которой заключено соглашение о свободной торговле с ЕС. В своем анализе Немецкое агентство по торговле и инвестициям (GTAI) во Вьетнаме написало: «Компании, работающие на международном уровне, диверсифицируют свои цепочки поставок и рассматривают Вьетнам как место для частных инвестиций». GTAI привел в пример датского производителя игрушек LEGO, который инвестировал более 1,2 миллиарда евро (1,29 миллиарда долларов) в новую фабрику во Вьетнаме.

Между тем, по данным WIWO, группа Kärcher в Виннендене (земля Баден-Вюртемберг), которая специализируется на ведущем мировом производителе уборочных машин и систем, также решила выбрать Вьетнам в качестве нового места производства. Компания Kurz, производитель прессованных лакокрасочных материалов, базирующаяся в Фюрте (земля Бавария), также только что открыла новое производственное предприятие во вьетнамском городе Куинёне. Компания Magnetec в Гессене также будет открыть производство во Вьетнаме.

Производитель клейкой ленты Tesa, дочерняя компания Beiersdorf Group, в мае 2020 года также объявил об инвестициях в размере 55 миллионов евро (более 59 миллионов долларов США) в строительство нового завода во вьетнамском городе Хайфон, который, как ожидается, откроется в следующем году. По словам г-на Стефана Шмидта, руководителя отдела поставок и операций Tesa, Вьетнам имеет идеальные условия для роста компании. Экономическое развитие Вьетнама в последние годы было впечатляющим, и даже во время кризиса COVID-19 рост Вьетнама был устойчивым. Кроме того, Вьетнам имеет очень хорошие торговые отношения со многими странами и расположен в крупнейшей в мире зоне свободной торговли, Азии. Благодаря новому заводу из Вьетнама Tesa может поставлять продукцию не только в Китай, но и в такие страны, как Таиланд и Корея.

ВИА

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