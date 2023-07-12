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Вьетнам привлекает внимание фармацевтических компаний из РК
Поездка с 5 по 8 июля, последовавшая за государственным визитом во Вьетнам президента РК Юн Сок Ёля в конце июня, была расценена как демонстрация усилий частного и государственного секторов РК по выходу на вьетнамский рынок биофармацевтической промышленности.
По словам представителей KPBMA, с учетом утвержденного во время визита президента Юн Сок Ёля плана по существенной реализации всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, ожидается расширение двустороннего сотрудничества в области биофармацевтической промышленности.
6 июля KPBMA, Министерство продовольствия и безопасности лекарств РК и Управление по лекарственным средствам Вьетнама провели семинар по сотрудничеству в фармацевтическом секторе, в котором приняли участие около 100 экспертов и официальных лиц.
На другой встрече, состоявшейся в тот же день, представители корейских фирм, работающих во Вьетнаме, выразили надежду на расширение возможностей для проведения переговоров с регулирующими органами и предприятиями отрасли на развивающихся рынках.
Генеральный директор Бюро фармацевтической безопасности министерства Кан Сок Ен (Kang Seok-yeon) заявил, что они надеются, что препятствия для выхода компаний на вьетнамский рынок будут устранены в рамках проекта, осуществляемого в настоящее время Министерством здравоохранения и социального обеспечения РК, и что благодаря тесному сотрудничеству двух правительств они будут стремиться к решению проблем, стоящих перед отраслью.
Вице-председатель KPBMA Чан Бён Вон отметил, что Вьетнам обладает высоким потенциалом фармацевтического рынка, который может стать мостом для выхода компаний РК на рынок АСЕАН. Они приветствуют усилия Министерства продовольствия и безопасности лекарств РК по установлению контактов с органами регулирования лекарственных средств Вьетнама.
Фармацевтический рынок Вьетнама по состоянию на 2022 год оценивается примерно в 8,2 млрд. долл. По прогнозам, он будет расти на 11% ежегодно благодаря повышенному вниманию населения к здоровью и активным инвестициям транснациональных корпораций.
Наряду с потенциалом роста, Вьетнам считается воротами в АСЕАН, поэтому он привлекает внимание многих корейских компаний.