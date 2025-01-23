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Вьетнам приветствует соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке

21 января в Нью-Йорке под председательством Ахмеда Аттафа, министра иностранных дел Алжира, председательствующего в СБ ООН в январе 2025 года, Совет Безопасности ООН (СБ ООН) провел открытую министерскую дискуссию по ситуации на Ближнем Востоке и в Палестине. На мероприятии присутствовали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министры иностранных дел, послы и представители более чем 60 стран.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш и делегаты приветствовали соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, между Израилем и Ливаном, а также формирование новых правительств в Ливане и Сирии. Гутерриш расценил эти шаги как позитивные шаги на пути к прочному миру в секторе Газа в частности и на Ближнем Востоке в целом.

Однако многие мнения выразили осторожность и озабоченность в связи с риском новой вспышки насилия, подчеркнув необходимость всеобъемлющего, справедливого и устойчивого решения палестинского вопроса и других горячих точек на Ближнем Востоке в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Выступая на встрече, постоянный представитель Вьетнама при ООН посол Данг Хоанг Жанг приветствовал недавно достигнутые соглашения о прекращении огня и высоко оценил международные дипломатические усилия, которые способствуют развитию диалога между сторонами, открывая перспективу прекращения конфликта в Газе и создавая основу для устойчивого мира в регионе.

Представитель Вьетнама подтвердил важность соблюдения международного права, Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН, а также временных мер Международного суда (МС).

Данг Хоанг Жанг подчеркнул, что соблюдение и поддержание режима прекращения огня должно сопровождаться защитой гражданского населения и гражданской инфраструктуры, освобождением всех заложников и обеспечением бесперебойной доставки гуманитарной помощи населению по всей территории Газы при ключевой роли Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

По этому случаю посол подтвердил поддержку Вьетнамом решения о двух государствах в границах, существовавших до 1967 года, и призвал международное сообщество срочно развернуть усилия по восстановлению Газы, восстановлению социально-экономической сферы и укреплению фундамента для прочного мира.

ИЖВ/ВИА

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