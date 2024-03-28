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Вьетнам приветствует резолюцию СБ ООН, требующую прекращения огня в секторе Газа
Вьетнам приветствует резолюцию 2728 о прекращении огня в секторе Газа, принятую Советом Безопасности ООН 25 марта 2024 года, и призывает соответствующие стороны немедленно выполнить резолюцию с целью стремиться к долгосрочному и устойчивому прекращению огня в регионе, содействовать оказанию гуманитарной помощи и защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.
Вьетнам поддерживает все усилия международного сообщества, направленные на то, чтобы призывать стороны проявлять сдержанность, вести диалог и разрешать разногласия мирными средствами, на основе уважения международного права и соответствующих резолюций СБ для скорейшего достижения справедливого, удовлетворительного и прочного решения для мирного процесса на Ближнем Востоке.