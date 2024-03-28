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Вьетнам приветствует резолюцию СБ ООН, требующую прекращения огня в секторе Газа

Вьетнам приветствует резолюцию 2728 о прекращении огня в секторе Газа, принятую Советом Безопасности ООН 25 марта 2024 года, и призывает соответствующие стороны немедленно выполнить резолюцию
  Официальный представитель МИД Фам Тху Ханг. Фото: ВИА  
27 марта, отвечая на вопрос корреспондентов о реакции Вьетнама на принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2728 о прекращении огня в секторе Газа, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг подтвердила:

Вьетнам приветствует резолюцию 2728 о прекращении огня в секторе Газа, принятую Советом Безопасности ООН 25 марта 2024 года, и призывает соответствующие стороны немедленно выполнить резолюцию с целью стремиться к долгосрочному и устойчивому прекращению огня в регионе, содействовать оказанию гуманитарной помощи и защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Вьетнам поддерживает все усилия международного сообщества, направленные на то, чтобы призывать стороны проявлять сдержанность, вести диалог и разрешать разногласия мирными средствами, на основе уважения международного права и соответствующих резолюций СБ для скорейшего достижения справедливого, удовлетворительного и прочного решения для мирного процесса на Ближнем Востоке.

ИЖВ/ВИА

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